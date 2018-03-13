Опрос: что думают граждане Молдовы по поводу унионизма и языкового вопроса

Социологическое исследование показало, как в молдавском обществе воспринимают идею унионизма и инициативу по изменению в Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Большинство граждан Республики Молдова выступает против скандальной инициативы по изменению в Конституции страны названия государственного языка республики с молдавского на румынский и идеи унионизма — объединения страны с соседней Румынией. Это подтверждают данные социологических опросов, в частности, один из последних, проведенный компанией Imas по заказу Демократической партии Молдовы.

Так, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдовы к Румынии, то 62% респондентов проголосовали бы против. "За" высказались бы 25% опрошенных. При этом 8% граждан не определились с ответом, а 3% заявили, что отказались бы от участия в голосовании. Еще 2% не ответили на поставленный вопрос.

Согласно опросу, 63% респондентов высказались против изменения в Конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". Исследование показало, что данную законодательную инициативу поддержало бы 34% опрошенных. При этом 3% граждан не определились с ответом.

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Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдовы предложила поправку к Конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Подписи под этой инициативой поставили 35 депутатов из 101-местного парламента. Затем Конституционный суд республики дал положительное заключение по законопроекту. Позже правительство Молдовы решило поддержать эту инициативу.

Поправка в Конституцию вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов парламента Молдовы. Президент республики Игорь Додон неоднократно заявлял, что намерен блокировать эту инициативу.

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Социологическое исследование проводилось с 16 февраля по 6 марта этого года. В нем приняли участие 1099 человек. Максимальная погрешность составляет +/-3%.