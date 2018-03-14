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Олимпиаду по русскому языку выиграла второклассница из Румынии

Sputnik
Общество
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Ученица младших классов из Румынии впервые услышала русский язык в Кишиневе, влюбилась в него и стала изучать - в результате теперь она побеждает на международных конкурсах чтецов.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Девочка из Румынии Елена Жидэнашу завоевала первое место на школьной олимпиаде по русскому языку в Васлуе.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Вместе с другими участниками олимпиады, большая часть которых — пятиклассники, девятилетняя Елена боролась за победу, получив в итоге 98 пунктов из 100.

Елена оказалось самой младшей соискательницей гран-при состязания. Она — ученица второго класса школы имени епископа Якова Антоновича в городе Бырладе. Любопытно, что Елена не изучает русский язык в школе и не говорит по-русски дома. В чем же секрет ее успеха?

Все просто — девочка оказалась страстным любителем иностранных языков. Помимо русского она изучает английский и французский, а еще … занимается каратэ.  Елена признается, что очень хочет учиться в Москве.

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"Все началось с того, что я участвовала в состязаниях по каратэ в Кишиневе. Там я впервые услышала русскую речь и очень захотела изучить этот язык. Попросила маму найти педагога по русскому. И Еуджения Крецану, которая ведет лингвистический кружок в городском лицее имени Михаила Когылничану, открыла мне все красоты русской речи", — рассказала Елена журналистам.

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© Facebook / Gabriel Antoniu Lavrincik
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Девочка признается, что ей легко учить русский, и уверена, что этот язык помогает ей лучше развивать память и концентрацию.

"Я принимала участие в двух профильных конкурсах — международном состязании чтецов в Институте имени Пушкина в Москве и в конкурсе в Беларуси", — отметила Елена. Кстати, все свои знания по русскому языку она получает лишь два года, с 2016-го, и за столь короткое время добилась существенных успехов.

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Теперь Елене предстоит снова в ближайшее время выйти на сцену и прочитать произведения на русском языке. Она станет участницей конкурса чтецов, организуемого 15 марта Российским центром науки и культуры в Румынии.

Елена Жидэнашу на олимпиаде по русскому языку
© Photo: adevarul.ro
Елена Жидэнашу на олимпиаде по русскому языку

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Теги:
ученица, школьница, русский язык, олимпиада, Елена Жидэнашу, Бырлад, Васлуй, Москва, Румыния, Россия, Общество
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