Еще одна жертва гриппа: от осложнений скончался 83-летний кишиневец

Минздрав приводит статистику заболеваемости гриппом в Молдове: на прошлой неделе зарегистрирован еще один случай смерти от осложнений, вызванных вирусом.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. За прошедшую неделю в Молдове зарегистрировано порядка 138 случаев заболевания гриппом, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"На данный момент в Республике Молдова эпидемиологическая ситуация, связанная с гриппом, находится на низком уровне", — сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, за прошедшую неделю лабораторным путем подтвержден 21 случай гриппа из 40, которые вызвали подозрение. Таким образом, вирус типа В обнаружен у 18 человек, грипп типа A(H1N1)pdm09 — у 2 граждан, а вирус A(H1N1)pdm09+В — у одного человека. В Минздраве уточнили, что "пациенты, у которых диагностировали грипп, получили медицинскую помощь согласно клиническим протоколам".

"За указанный период зарегистрирован случай смерти. Речь идет о жителе Кишинева в возрасте 83 лет. Диагноз — поствирусная (грипп В, РНК положительная) и бактериальная пневмония, тяжелое течение и также сопутствующие заболевания. Он не был привит от сезонного гриппа", — отметили в Минздраве.

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В Национальном центре общественного здоровья (НЦОЗ) Молдовы сообщили, что по данным Flu News Europe, за девять недель этого года очень высокий уровень заболеваемости гриппом зарегистрирован в Люксембурге, а в семи странах, среди которых соседняя Украина, повышенный уровень.

По информации ведомства, наиболее распространен в Молдове вирус гриппа типа В. Что касается числа заболевших гриппом, то с начала сезона их количество приравнивается к шести сотням случаев (108 подтверждены лабораторно), однако это в полтора раза меньше, чем за такой же период 2017 года.

Согласно данным НЦОЗ, с 5 по 11 марта заболеваемость ОРВИ в стране составила 299 случаев на 100 тысяч населения, не превысив эпидемиологический порог, установленный на уровне 312-313 заболевших на 100 тысяч населения.

Как уточняют специалисты, ситуация находится под постоянным контролем.

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