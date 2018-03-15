Жителей около 30 сел лишат участков из-за строительства газопровода

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Утвержден список сел населенных пунктов Молдовы, через которые пройдет газопровод Унгены-Кишинев. Соответствующие поправки в закон "О провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода по направлению Унгены-Кишинев" утвердило правительство республики.

Согласно документу, объектами экспроприации является недвижимое имущество — земельные участки, находящиеся в частной собственности или во владении административно-территориальных единиц, которые входят в состав или соприкасаются с некоторыми населенными пунктами.

В их числе Кишинев, коммуны Тохатин, Стэучень, Грэтиешть и село Гидигич (муниципий Кишинев); села Сирець, Рошкань, Негрешть, Кэприяна, Ворничень, коммуны Рэдень, Гелэуза, Пэнэшешть и город Буковэц (район Стрэшень); коммуна Тузара, села Питушка, Нишкань, Темелеуць, Петичень, Вэлчинец, Садова и город Кэлэрашь (район Кэлэрашь); села Милешть (район Ниспорень); коммуна Алексеевка, Пырлица, Тодирешть, Загаранча и село Рэдений Векь (район Унгень).

Ущерб владельцам недвижимого имущества (участков) будет возмещаться на базе оценки, проведенной экспертами. Деньги они получат в течение трех месяцев с момента принятия решения об изъятии земельной собственности. Граждане, недовольные суммой компенсации, смогут ее опротестовать в судебном порядке в течение двух лет.

При этом ущерб за экспроприированные земельные участки, которые лягут на пути строительства газопровода Унгены-Кишинев, будет оплачиваться не только из государственного бюджета. Часть средств на эти цели потратит финальный получатель проекта — предприятие Vestmoldtransgaz — управляющая компания, которая займется обслуживанием и эксплуатацией газопровода.

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Газовая ветка Кишинев — Унгены должна подключить молдавскую столицу, главную область потребления газа в стране, к построенному ранее при поддержке ЕС и Румынии, соединяющему Молдову и Румынию, газопроводу Яссы — Унгены, которым управляет созданное несколько лет назад Vestmoldtransgaz. Это предприятие приватизировала не так давно румынская компания Transgaz.

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На данный момент через газопровод Яссы-Унгены поступает около миллиона кубометров газа в год. Как отмечают эксперты, поставки в таких объемах можно квалифицировать как незначительные, так как они даже не попадают в отчетность Национального агентства по регулированию в энергетике.

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Чтобы вложенные в газопровод Яссы-Унгены средства не оказались неликвидными, правительство Молдовы и решило продлить ветку до Кишинева, на строительство которой понадобится более 100 миллионов евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит 120 километров. О том, по какой цене в республику будет поступать румынский газ, учитывая, что ветку продлят до молдавской столицы, пока речи не идет.

В конце мая 2015 года главы правительств Молдовы и Румынии подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросах реализации проектов по объединению газовых и энергетических сетей двух стран. Документ предусматривает продление газопровода Яссы-Унгены до Кишинева — с молдавской стороны и до Онешть — на румынской территории. Что касается энергетической части соглашения, то она предполагает реализацию первого соединения электросетей на юге Исакча (Румыния) — Вулкэнешты — Кишинев.