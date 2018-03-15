Парк Афганцев на Рышкановке зачистят от торговых точек

Ранее эту проблему поднял Союз ветеранов войны в Афганистане.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Территория мемориального комплекса "Сыновьям Родины – вечная память" должна быть очищена от торговых точек и аттракционов для детей.

© Sputnik/ Vladimir Polusatov За последние годы в Молдове разрушили более 50 памятников ВОВ

Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду.

Экономические агенты должны за свой счет осуществить эвакуацию киосков, холодильников для воды и прочего оборудования, предназначенного для коммерческих целей.

Все работы должны быть закончены уже через две недели – к первому апреля текущего года. Распоряжение касается и тех торговых точек, которые расположены в непосредственной близости к мемориальному комплексу.

В случае, если владельцы киосков не подчинятся распоряжению столичной администрации, все оборудование будет эвакуировано силой.

Как заявили в мэрии Кишинева, столичные власти в дальнейшем не будут выдавать разрешения на коммерческую деятельность на территории мемориала "Сыновьям Родины – вечная память" и прилегающих к нему площадях.

Коммерсантам предложат альтернативный вариант. Зона отдыха и развлечений будет организована в периметре сквера по адресу Московский проспект, 21.

Месяц назад эту проблему на встрече с исполняющей обязанности примара Кишинева обсудило руководство Союза ветеранов войны в Афганистане.

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"Святое для многих жителей Кишинева и всей Молдовы место, куда приходят преклонить колено и почтить память героев, стало базарно-развлекательным "пятачком", что оскорбляет память павших и честь и достоинство живых ветеранов Афганистана", — ранее заявил для Sputnik председатель этой организации Михаил Мокан.