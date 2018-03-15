Кириллу Лучинскому грозит тюремный срок

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Государственный обвинитель потребовал на заседании суда в четверг приговорить экс-депутата парламента Молдовы Кирилла Лучинского к 6,5 годам тюрьмы со штрафом в размере 27 тысяч леев с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Депутат от ЛДПМ Кирилл Лучинский уходит из парламента Молдовы

Прокурор также потребовал провести специальную процедуру конфискации в размере суммы, которая проходит по этому делу. Речь идет о двух земельных участках и доме, которые принадлежат бывшему депутату.

Адвокаты Лучинского отметили, что на протяжении судебных разбирательств предоставили доказательства, которые полностью опровергают обвинения в адрес их клиента. Представители стороны защиты считают, что наказание, на котором настаивают прокуроры, незаконно, как и само обвинение. Они надеются, что суд вынесет оправдательный приговор в отношении Кирилла Лучинского.

Бывшего парламентария задержали в конце мая 2017 года. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.

Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала материалы уголовного дела в судебную инстанцию 1 августа.