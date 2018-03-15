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Заседание ЦИК РФ

Общественные движения Приднестровья ведут агитацию на выборах президента РФ

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Выборы президента России (21)
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Общественные организации Приднестровья объединяются для того, чтобы побудить приднестровских россиян прийти на предстоящие 18 марта выборы президента России и исполнить свой гражданский долг.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье активное участие в привлечении приднестровских россиян на выборы президента Российской Федерации принимают общественные организации. Так активисты общественного движения "Народное действие" раздали более трехсот листовок жителям Рыбницы на улицах города, а также студентам для распространения среди друзей, родных и знакомых.

"Студенты откликнулись на данный призыв, тем самым проявив свою активность в участии во всеобщей акции. Раздаем по принципу: посмотрел — передай другому. Так надеемся охватить как можно больше людей", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель движения Андрей Чорба.

Как писал Sputnik, участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Приднестровья в феврале открыли информационную кампанию "Приднестровье голосует вместе с Россией. Россия в моем сердце!", призывая молодых приднестровцев с российским гражданством проявить активность и прийти на выборы президента России 18 марта.

Заседание ЦИК РФ
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Приднестровские россияне примут участие в выборах президента России

Движение "Народное действие" присоединилось к всеобщей информационной кампании "сочинцев", объявив об этом на организованном со студентами круглом столе в Рыбницком филиале Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко в надежде побудить не только молодежь, но и старшее поколение проявить гражданскую позицию.

Листовки содержат информацию об участках для голосования в Рыбнице, о том, какие документы нужно будет иметь при себе, интересные факты о предстоящих выборах, а также призыв не оставаться в стороне.

Общественное движение "Народное действие" существует уже полтора года. За это время его активистам, которых более 70 человек, удалось реализовать две акции и четыре проекта. Это и помощь нуждающимся, это и организация разного рода конкурсов, а также Молодежного экологического форума. Движение стремится стать площадкой, аккумулирующей полезные для Приднестровья идеи и инициативы, собирая неравнодушных и деятельных граждан.

 

Тема:
Выборы президента России (21)
Теги:
общественные организации, информационная кампания, выборы президента России, Андрей Чорба, Молдова, Россия
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