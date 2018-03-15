Отставки в мэрии Кишинева: свои посты покинули два чиновника

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду подписала распоряжение об отставке Галины Бостан с поста претора столичного сектора Чеканы, а также ее заместителя Анатолия Портного.

© Sputnik / Miroslav Rotari Разговор на повышенных тонах: спор между чиновниками мэрии Кишинева

Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение об освобождении чиновников с занимаемых должностей принято по итогам проведенной в среду проверки столичного сектора в рамках кампании по уборке города.

Ранее в отставку ушли глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя и Елиферий Харуца.

Мэрия Кишинева в середине января этого года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.