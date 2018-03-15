Глава ЦИК Приднестровья: приняты меры по минимизации очередей на выборах

Председатель Центризбиркома Приднестровья рассказала о ходе подготовки в регионе к предстоящим в воскресенье, 18 марта выборам президента Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 15 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В ближайшие два дня до выборов президента Российской Федерации представители Центризбиркома Приднестровья объедут с инспекцией все 24 избирательных участка, которые будут открыты в Левобережье 18 марта. Об этом рассказала глава ЦИК Елена Городецкая на инициированной лидером Приднестровья Вадимом Красносельским встрече с организаторами и ответственными за выборный процесс — сотрудниками посольства России в Молдове, руководителями Законодательного собрания и исполнительных органов Приднестровья, Союза русских общин Приднестровья, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков Общественники Приднестровья ведут агитацию на выборах президента России

"Главы администраций городов и районов совершили объезд всех избирательных участков. В ближайшие два дня их проинспектируют и члены ЦИК Приднестровья. На большинстве участков установлены кабины для голосования и ящики для бюллетеней. Приняты все меры для минимизации очередей в местах голосования ", — отметила она.

По словам Городецкой, на данный момент основная нагрузка лежит на участковых избирательных комиссиях, которые возглавляют представители российского посольства.

Городецкая также выразила благодарность посольству России за предоставление информационных материалов. В наиболее посещаемых гражданами местах размещены 60 тысяч объявлений со всеми необходимыми для избирателей сведениями. Для приднестровцев, получающих российскую пенсию, подготовили 37 тысяч памяток, в которых содержится информация о расположении участков и необходимых для голосования документах.

"В соответствии с решением Пленума Верховного суда РФ проголосовать можно будет и по "просроченным" паспортам. Истекший срок действия документа не влечет утрату избирательного права", — объяснила Елена Городецкая.

Председатель ЦИК также подчеркнула, что на каждом избирательном участке будут работать наблюдатели, чьи заключения станут дополнительной гарантией легитимности выборов президента России, проводимых в Приднестровье.