Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества услуг 16 марта ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где в пятницу отключат электроэнергию.

Рышкановка:

— ул. Г. Виеру 15, 19 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. Питуличий 28, Подгоренилор 64A, 69, 78, 78A, 97 в период с 09:00 — 17:00

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Ботаника:

— бул. Куза Водэ 18, 18/2, 20, 20/3, 20/4, 20A, 21, 21/1, 21/4, 21/5, 22, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/2, 28, 9999, Индепенденций 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 15/2, 9999, Траян 9, 9/2 в период с 09:00 — 17:00

— ул. Ботаника Веке 5-39, 51, 57, 8, Чернэуць 3, Поамей 5-17, Помпиерилор 16A,, Сармизежетуза 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — в период с 09:30 — 17:30

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, — в период с 09:00 — 17:00

Буюканы:

— ул. И. Крянгэ 64, 66, В. Белинский 56-76, 65, 65/2, 73-81, 89 – в период с 09:30 — 17:00

— ул. А. Донич 2-42, 3-41, ул. Н. Донич 30, 36, Г. Музическу 2, 4, И. Некулче 55, С. Рахманинов 1-29, 4-30 – в период с 09:30 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.