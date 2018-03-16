Судьба Кирилла Лучинского решится скоро: 4 апреля огласят приговор

Какое наказание требуют прокуроры в отношении бывшего молдавского парламентария, и что на это говорят адвокаты Кирилла Лучинского?

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Приговор экс-депутату парламента Молдовы Кириллу Лучинскому огласят на заседании суда 4 апреля. На данный момент бывший парламентарий находится под домашним арестом.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Кириллу Лучинскому грозит тюремный срок

Прокуроры требуют приговорить Лучинского к шести с половиной годам тюрьмы со штрафом в размере 27,5 тысячи леев с лишением права занимать определенные должности в течение 4 лет. Кроме того, прокуроры настаивают на конфискации суммы в 23 тысяч евро — денег, изъятых в ходе обысков, а также ½ доли обвиняемого в двух земельных участках и дома в Кишиневе.

Представители стороны защиты Лучинского считают, что наказание, на котором настаивает государственный обвинитель, незаконно, как и само обвинение. Они надеются, что суд вынесет оправдательный приговор в отношении своего клиента.

Бывшего парламентария задержали в конце мая 2017 года. По сведениям прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры. Следствие считает, что в 2012-2014 годах несколько офшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании-нерезиденту IPA International Project Agency 440 тысяч долларов на счета, открытые в Лихтенштейне. Обвинение утверждает, что эти деньги — непогашенные кредиты, взятые в ряде молдавских банков.

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Лучинского также подозревают в том, что он не указал в декларации о доходах владение компанией, которая фигурирует в деле о банковской афере.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала материалы уголовного дела в судебную инстанцию 1 августа.