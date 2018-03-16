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Глава Союза русских общин Приднестровья о выборах: мы - на финишной прямой

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU
Общество
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О готовности избирательных участков Приднестровья к предстоящим в нынешнее воскресенье, 18 марта, выборам корреспонденту Sputnik рассказала председатель Союза русских общин Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 16 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Все службы Приднестровья, оказывающие содействие посольству России в РМ в подготовке к выборам президента Российской Федерации 18 марта, свою работу выполнили, и организация избирательных участков на финишной прямой. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

"Председателей избирательных комиссий назначило посольство России, мы сформировали состав комиссий. Был проведен учебный семинар для всех председателей, зампредседателей и секретарей комиссий. Завершается работа по подготовке избирательных участков. Организовано дежурство, уже есть те, кто записался на выездное голосование", — отметила она.

По словам председателя, работа велась активно и сделана была вовремя, поэтому к выборам все готово для того, чтобы приднестровские россияне смогли осуществить свой гражданский долг.

"Все работают слаженно, как часы. Все заинтересованы в том, чтоб выборы прошли без приключений, спокойно и по-деловому, и конечно, чтобы людям было удобно. Ожидаем явку даже большую, чем на выборах в ГосДуму РФ в 2016 году", — пояснила Кохтарева.

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В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.

Всего в регионе будет открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 18 марта 2018 года.

Для получения избирательного бюллетеня голосующему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт гражданина СССР с подтверждением наличия гражданства Российской Федерации).

Теги:
выездное голосование, избиркомиссия, выборы президента России, Виорика Кохтарева, Молдова, Приднестровье
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