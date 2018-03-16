Как подготовлены участки в Приднестровье к выборам президента России

Корреспондент Sputnik узнал о новшествах в голосовании на нынешних выборах президента России, а также о степени готовности избирательных участков в Приднестровье к 18 марта на примере одного из них, признанного образцовым.

ТИРАСПОЛЬ, 16 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Избирательный участок в Доме офицеров города Тирасполя, признанный выездной комиссией посольства России в Молдове как образцовый, уже готов к выборам. Как рассказал корреспонденту Sputnik председатель избирательной комиссии в Доме офицеров Игорь Дробинин, сегодня вечером участок будет закрыт на консервацию, таким образом он пробудет весь День тишины, который пройдет в субботу, 17 марта, и двери его будут открыты уже утром в день выборов, 18 марта.

"Наш участок полностью готов к выборам. Все, что необходимо для полноценной работы избирательного участка в день выборов, уже сделано. Стоят избирательные урны, кабинки для голосования, стенд с информацией о каждом из восьми кандидатов — все в соответствии с правилами", — подчеркнул Дробинин.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU Глава Союза русских общин Приднестровья о выборах: мы - на финишной прямой

Как рассказал председатель избирательной комиссии, участок в Доме офицеров всегда пользуется популярностью у избирателей — здание одно из самых узнаваемых плюс традиционно организуемый здесь участок получил свою известность и люди знают, что они не ошибутся адресом, придя в день выборов сюда.

В Дом офицеров нередко приезжают проголосовать не только жители близлежащих улиц, но и других районов города Тирасполь и даже соседних сел и города Бендеры, несмотря на то, что на территории Бендер работают свои избирательные участки.

По словам Дробинина, в прошлые выборы в 2016 году в ГосДуму РФ участок "ломился" от желающих проголосовать. Всего за день воспользовались своим гражданским правом около 4,5 тысяч приднестровских россиян, а сейчас предполагается, что количество избирателей может перевалить и за пять тысяч. В связи с этим увеличили число членов комиссии — с 22 до 24.

"По мере прибывания людей мы их вносим в списки. У нас нет никаких открепительных талонов, и никакого заранее голосования не проводится, оно происходит только в день выборов строго с 8 утра и до 8 вечера", — пояснил он.

Как и полагается, для тех, кто не может добраться до места проведения выборов, будет организовано выездное голосование — с выделенным для этих целей транспортом, с несколькими членами комиссии, со специальными переносными ящиками. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо позвонить на избирательный участок и дать соответствующую заявку. Новшество нынешних выборов — запись таких запросов осуществляется только в день голосования с 8 утра до 4 часов дня, когда прежде можно было записываться за десять дней.

Как отметил Дробинин, для поднятия настроения пришедших проголосовать перед зданием Дома офицеров готовится концертная программа с выступлениями артистов разных возрастов и представляющие различные художественные жанры. Также будет организован буфет, выносная торговля, как это делалась и на прежних выборах.

Исходя из опыта организации выборов, председатель избирательной комиссии призывает граждан приходить на участок и в более ранние часы, и в вечерние, чтобы не попасть в так называемый час пик, когда избиратели выстраиваются в длинную очередь. Особый наплыв желающих осуществить свой гражданский долг приходится обычно на период времени с 11.00 до 15.00.