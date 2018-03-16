Стало известно, кто заменил главу управления электротранспорта Кишинева

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Сотрудник муниципального предприятия Exdrupo Дорин Черный назначен исполняющим обязанности руководителя управления электротранспорта Кишинева. Соответствующее распоряжение подписала и.о. мэра (примара) столицы Силвия Раду.

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Таким образом, Дорин Черный заменит на этом посту Георге Моргоча, который ушел в отставку из-за того, что 9 марта у него истек контракт. Черный будет исполнять обязанности главы муниципальной структуры до проведения конкурса на эту должность.

Мэрия Кишинева в середине января этого года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций. и строительства.