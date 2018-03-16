Стало известно, кто заменил главу управления электротранспорта Кишинева

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Сотрудник муниципального предприятия Exdrupo Дорин Черный назначен исполняющим обязанности руководителя управления электротранспорта Кишинева. Соответствующее распоряжение подписала и.о. мэра (примара) столицы Силвия Раду.
Таким образом, Дорин Черный заменит на этом посту Георге Моргоча, который ушел в отставку из-за того, что 9 марта у него истек контракт. Черный будет исполнять обязанности главы муниципальной структуры до проведения конкурса на эту должность.
Мэрия Кишинева в середине января этого года объявила начало конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать руководство для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций. и строительства.