Недоразумение устранено: ветераны-инвалиды и семьи погибших получат помощь

Списки тех, кто получает материальную помощь по инвалидности и потере кормильца, будут расширены за счет ветеранов войн и их родных, по каким-то причинам не оформивших вовремя необходимые документы.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Списки получателей материальной помощи будут расширены — в них включат инвалидов из числа участников войн и военных конфликтов, а также членов семей погибших в боевых действиях, сообщил в субботу корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

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В чем недоразумение?

По его словам, на днях в Кишиневе, в Центре военной истории и культуры Министерства обороны Молдовы, по этому вопросу состоялось рабочее заседание с участием лидеров общественных организаций ветеранов, руководства Национальной кассы социального страхования, директора Национального агентства социальной помощи и главного советника премьер-министра, ветерана Афганистана, бригадного генерала в отставке Иона Коропчана.

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"Участники встречи обсудили постановление правительства N 159 от 14 февраля 2018 года "О порядке установления и выплаты материальной помощи" и предстоящие меры по обеспечению полного и качественного выполнения этой директивы", — сказал Мокан.

По его словам, представителей ветеранов заверили, что те, кому положено получать материальную помощь, обязательно ее получат.

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"Нас, лидеров ветеранских организаций, попросили содействовать в скорейшем получении недостающей информации о лицах, которые не были включены в списки по причине отсутствия подтверждения инвалидности или по другим причинам", — подчеркнул Мокан.

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Он считает эти решения очень своевременными, потому что поступает много звонков от тех, кто не был включен в списки.

"Теперь мы сможем разъяснить нашим товарищам, в чем была проблема, и оказать помощь в сборе необходимых документов", — отметил Мокан.

Кто и как может получить помощь?

Согласно постановлению, правом на ежегодное получение материальной помощи обладают лица с ограниченными возможностями вследствие войны в Афганистане и семьи (нетрудоспособные супруги, не вступившие в новый брак, а в случае отсутствия таковых — один из нетрудоспособных родителей) участников боевых действий в Афганистане, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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Объем ежегодной материальной помощи на 2018 год устанавливается в размере 1000 леев. Размер ежегодной материальной помощи, ежегодно устанавливается правительством. Ежегодная материальная помощь предоставляется один раз в течении текущего года.

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Лицам, относящимся к двум или более категориям получателей, устанавливается одна ежегодная материальная помощь по их выбору.

Суммы ежегодной материальной помощи, не востребованные получателями в течении трех месяцев подряд, поставщик платежных услуг возвращает на соответствующий счет Национальному агентству социальной помощи на основании электронной карточки, представленной Национальным агентством социальной помощи.

Если получатель не востребовал ежегодную материальную помощь в течении трех последовательных месяцев, право на ежегодную материальную помощь за этот год прекращается, а получатель не имеет права на данную выплату.

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Материальная помощь выплачивается лично получателю, его попечителю, опекуну или уполномоченному лицу.

В случае, когда ежегодная материальная помощь установлена, а получатель не успел ее забрать в связи со смертью, задолженность по выплате ежегодной материальной помощи может быть полностью выплачена лицу, представившему доказательство, что оно понесло расходы на погребение.