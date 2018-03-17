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Люди с ограниченными физическими способностями

Недоразумение устранено: ветераны-инвалиды и семьи погибших получат помощь

© David Amsler
Общество
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Списки тех, кто получает материальную помощь по инвалидности и потере кормильца, будут расширены за счет ветеранов войн и их родных, по каким-то причинам не оформивших вовремя необходимые документы.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Списки получателей материальной помощи будут расширены — в них включат инвалидов из числа участников войн и военных конфликтов, а также членов семей погибших в боевых действиях, сообщил в субботу корреспонденту Sputnik председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

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В чем недоразумение?

По его словам, на днях в Кишиневе, в Центре военной истории и культуры Министерства обороны Молдовы, по этому вопросу состоялось рабочее заседание с участием лидеров общественных организаций ветеранов, руководства Национальной кассы социального страхования, директора Национального агентства социальной помощи и главного советника премьер-министра, ветерана Афганистана, бригадного генерала в отставке Иона Коропчана.

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"Участники встречи обсудили постановление правительства N 159 от 14 февраля 2018 года "О порядке установления и выплаты материальной помощи" и предстоящие меры по обеспечению полного и качественного выполнения этой директивы", — сказал Мокан.

По его словам, представителей ветеранов заверили, что те, кому положено получать материальную помощь, обязательно ее получат.

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"Нас, лидеров ветеранских организаций, попросили содействовать в скорейшем получении недостающей информации о лицах, которые не были включены в списки по причине отсутствия подтверждения инвалидности или по другим причинам", — подчеркнул Мокан.

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Он считает эти решения очень своевременными, потому что поступает много звонков от тех, кто не был включен в списки.

"Теперь мы сможем разъяснить нашим товарищам, в чем была проблема, и оказать помощь в сборе необходимых документов", — отметил Мокан.

Кто и как может получить помощь?

Согласно постановлению, правом на ежегодное получение материальной помощи обладают лица с ограниченными возможностями вследствие войны в Афганистане и семьи (нетрудоспособные супруги, не вступившие в новый брак, а в случае отсутствия таковых — один из нетрудоспособных родителей) участников боевых действий в Афганистане, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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Объем ежегодной материальной помощи на 2018 год устанавливается в размере 1000 леев. Размер ежегодной материальной помощи, ежегодно устанавливается правительством. Ежегодная материальная помощь предоставляется один раз в течении текущего года.

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Лицам, относящимся к двум или более категориям получателей, устанавливается одна ежегодная материальная помощь по их выбору.

Суммы ежегодной материальной помощи, не востребованные получателями в течении трех месяцев подряд, поставщик платежных услуг возвращает на соответствующий счет Национальному агентству социальной помощи на основании электронной карточки, представленной Национальным агентством социальной помощи.

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Если получатель не востребовал ежегодную материальную помощь в течении трех последовательных месяцев, право на ежегодную материальную помощь за этот год прекращается, а получатель не имеет права на данную выплату.

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Материальная помощь выплачивается лично получателю, его попечителю, опекуну или уполномоченному лицу.

В случае, когда ежегодная материальная помощь установлена, а получатель не успел ее забрать в связи со смертью, задолженность по выплате ежегодной материальной помощи может быть полностью выплачена лицу, представившему доказательство, что оно понесло расходы на погребение.

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Теги:
списки, афганцы, семьи погибших, инвалиды, инвалидность, помощь, ветераны, Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, Михаил Мокан, Молдова, Кишинев
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