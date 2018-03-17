В Приднестровье готовы помогать школам с обучением на латинской графике

Лидер Приднестровья посетил одну из школ, где преподавание ведется на молдавском языке на основе латинской графики, и узнал о проблемах, с которыми сталкивается учебное заведение.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Тирасполь готов обсуждать с Кишиневом вопрос улучшения условий работы в Приднестровье школ с латинской графикой обучения. Об этом сказал лидер региона Вадим Красносельский на встрече с руководством теоретического лицея "Эврика" в городе Рыбнице, в котором преподавание ведется на молдавском языке на основе латинской графики, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Органы госвласти и управления Приднестровья не будут чинить препятствий школам с обучением на латинской графике, а в случае возникновения трудностей, всегда готовы в меру своих возможностей оказать им помощь", — отметил он.

Как отметил Красносельский, посещение лицея стало значимым пунктом в программе визита в город Рыбница, несмотря на то, что изначально не было запланировано.

© Sputnik / Irina Leahova Выпускники - о шансах Школы инновационной журналистики в Приднестровье

Он подчеркнул, что лично хотел узнать, как работают школы с латинской графикой обучения после подписания в конце ноября 2017 года соответствующего протокольного решения.

"Если есть дети, желающие учиться на латинской графике, то мы должны создать для этого все условия, так как это, прежде всего, наши дети", — сказал лидер Приднестровья.

Директор лицея Евгения Халус обратила внимание на сложности с перевозкой учебной литературы через приднестровскую таможню. Она также рассказала, что открытым с конца 80-х годов прошлого века остается вопрос о здании, в котором находится лицей. Сегодня учреждение располагается в помещении одного из детских садов Рыбницы, что не в полной мере соответствует потребностям лицея, в котором обучаются 170 ребят.

На территории Приднестровья работают шесть учебных заведений с преподаванием на основе латинской графики.