Специалисты рассказали, сколько еще продержится грипп в Молдове

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Спад заболеваемости гриппом по расчетам специалистов Национального центра общественного здоровья начнется после 20-го марта. Об этом Sputnik заявил заместитель директора ведомства Константин Спыну.

По данным вирусолога за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом составил 299 случаев на 100 тысяч населения, тогда как эпидемией считается уровень в 312 случаев. Таким образом, эпидемиологический порог не достигнут, но врачи предупреждают граждан, что риски заболеть остаются высокими.

"Поскольку этот показатель довольно высокий, сохраняются все возможные факторы, ведущие к инфицированию. Высокий риск подхватить грипп будет сохраняться еще 2-3 недели", — заявил Константин Спыну.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Как уберечься от гриппа и простуды

В группе повышенного риска находятся люди с ишемическими болезнями, с бронхитом, сахарным диабетом, туберкулезом, гепатитом, почечной недостаточностью, люди больные раком и особенно беременные женщины, пояснил заместитель директора Национального центра общественного здоровья.

"Беременным женщинам грипп грозит преждевременными родами. Если в семье кто-то заболел гриппом, будущую мать следует изолировать в другую комнату, она не должна контактировать с больными. При малейшем подозрении на грипп необходимо в первые часы обращаться к участковому врачу", — отметил Спыну.

Вирусолог пояснил, что уровень заболеваемости гриппом в этом году в Молдове в два раза ниже, чем в 2017-м, а летальных случаев намного меньше, чем в соседней Румынии, где от вируса умерли 90 человек. По мнению Константина Спыну относительно устойчивая ситуация говорит о своевременном принятии превентивных мер, в том числе вакцинации от гриппа.