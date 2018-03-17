Как в Молдове можно выбрать президента России

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. По последним данным ЦИК, образованы 385 избирательных участков в 144 странах мира.

Там смогут проголосовать россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся за рубежом в день выборов. Такие участки создаются, как правило, на базе дипломатических представительств или консульских учреждений. Откроются такие участки и для граждан России временно или постоянно проживающих в Молдове.

Избирательная кампания в России официально стартовала 18 декабря 2017 года, на ее проведение было заложено 17,697 млрд рублей. Из 70 человек, изначально заявивших о намерении участвовать в выборах президента России, до финальной битвы за голоса избирателей дошли только восемь кандидатов.