Кишиневский манхэттен – что раньше было на его месте

Во что превратило новейшее время и законы дикого капитализма известное место в Кишиневе?

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik, Николай Костыркин. Да, именно так нужно писать это словосочетание — Кишиневский манхэттен. Без кавычек, и слово "манхэттен" — с маленькой буквы. Потому что прозвание, данное лет 20 назад местными жителями этому перекрестку с прилегающими зданиями, уже давно стало нарицательным.

Конечно же, в этой ассоциации есть немалая доля юмора. Растущие практически друг на друге магазины и рестораны у перекрестка Московского проспекта и улиц Богдан Воевод и Алеко Руссо вкупе с теми высотками, что были возведены в советский период, создают некую аллюзию на знаменитый деловой район Нью-Йорка, у которого и позаимствовали это название. Я специально пишу "аллюзия", чтобы не скатиться до слова "пародия".

Как выглядел старый железнодорожный вокзал Кишинева в 1940-х годах >>>

Потому что дороговизна покупки и аренды земли, а также революционные идеи местных предпринимателей и зодчих превратили панораму этого места в гротескное нечто, полную абстракционизма архитектурную оду новой эпохе под названием "Ничего личного, только бизнес".

Нескончаемые ремонты и стройки, сносы и замены вкупе с заставленным машинами тротуаром сделали здешний тротуар практически непроходимыми для пешеходов.

Приведенная в публикации старая фотография этого места, образца 1968 года, демонстрирует нам начальный период быстрой, но точно спланированной застройки так называемой верхней Рышкановки. Тогда каждому зданию отводилось свое место, и все они воспринимались в едином ансамбле.

Теперь же на том месте, откуда был сделан снимок, стоит известный всем филиал гипер-фастфуда, а отснятую территорию "украшает" втиснутый в угол обеих пятиэтажек новомодный мультиресторан, скрывший от дневного сета окна десятков квартир.

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Даже фотографию дней нынешних вряд ли удалось бы в изначальном виде опубликовать на сайте Sputnik, исповедующем антирекламные устои. Ведь почти весь снимок пришлось бы ретушировать — столь много было бы на нем вывесок и баннеров с названиями торговых и прочих марок. Но, думаю, эффект сравнения прошлого и настоящего удался — каждый из нас, жителей Кишинева, прекрасно поймет, о чем именно идет речь.