Видеофакт: бабушки и дедушки встали на пешеходных переходах Кишинева

Что делают люди старшего возраста на перекрестках рядом с сотрудниками полиции Кишинева?

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В Кишиневе на пешеходном переходе у лицея имени Кирилла и Мефодия всегда проблема с авто- и пешеходным движением — это подмечают те, кто постоянно там проезжает и проходит, а особенно — те, кто ведет детей на учебу.

Лидер общественного движения СтопХам в Молдове заснял необычную для Кишинева картину — на упомянутом перекрестке стоят сотрудники полиции и пожилой мужчина в салатовой жилетке, и помогают детям спокойно перейти дорогу в положенном месте, попутно им что-то объясняя.

"В лицее имени Кирилла и Мефодия учатся два моих внука. Я узнал об инициативе органов полиции под названием "Заботливые дедушки и бабушки" и решил поучаствовать. Я хочу, чтобы мои дети знали, как переходить дорогу, поэтому сам помогаю и призывают других своих ровесников помочь, — рассказал регулировщик "из гражданских" Юрий Караманский.

По его словам, чтобы принять участие в этом проекте, нужно обратиться в полицию, где выдадут специальную жилетку и объяснят, что нужно делать.

Как сообщили в пресс-службе Управления полиции Кишинева, проект "Заботливые дедушки и бабушки" (Bunicii Grijulii) был создан с целью привлечь гражданских лиц, преимущественно пенсионеров, чтобы они помогли представителям органов правопорядка дежурить на проблемных перекрестках близ школ. Упор был сделан на дедушек и бабушек — помогая в деле безопасности своих внуков, они тем самым помогают, по большому счету, всему обществу.

Кстати, в рамках проекта предусмотрен конкурс на лучших сотрудников, которым через определенное время будут вручены призы.