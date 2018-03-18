К выборам готовы: члены избирательных комиссий ждут открытия участков

Избирательные участки в Приднестровье откроются только в восемь часов утра, а члены избирательных комиссий уже на рабочем месте и готовы принимать посетителей.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. С семи утра все члены избирательных комиссий прибывают на свои участки, и в восемь часов открывают двери для желающих проголосовать на выборах президента России. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель избирательной комиссии в Доме офицеров города Тирасполя Игорь Дробинин.

"Мы все собираемся к семи утра на избирательном участке, чтобы быть полностью готовыми, когда он откроется для избирателей в 8 утра. Ожидаем явку большего количества голосующих, чем на прошлых выборах в ГосДуму в 2016 году", — отметил он.

Ход голосования

Всего в регионе будет функционировать 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00.

На каждом избирательном участке будут работать наблюдатели, обеспечивая дополнительной гарантией легитимность выборов президента России, проводимых в Приднестровье. Общественная палата РФ направила в регион около 80 наблюдателей.

Ожидается высокая явка

В связи с предполагаемой высокой явкой все правоохранительные структуры Приднестровья переведены на усиленный режим несения службы. Заранее были проведены оперативно-профилактические мероприятия для стабилизации криминогенной обстановки, предупреждения и пресечения преступлений.

Как сообщили в МВД, специалисты Управления пожарной охраны проверили, соответствуют ли избирательные участки и прилегающие к ним территории правилам противопожарной безопасности, а с 12 марта помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану правоохранителей.

Что надо иметь при себе избирателю?

Для получения избирательного бюллетеня голосующему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт гражданина СССР с подтверждением наличия гражданства Российской Федерации). Причем избиратель вправе осуществить свой гражданский долг даже в случае, когда срок действия паспорта истек. Согласно правовой оценке Верховного суда РФ, просрочка документа не является основанием для утраты гражданином конституционного права избирать.

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Организационные моменты

Как писал ранее Sputnik, в Приднестровье основательно готовились к предстоящим выборам. Все структуры местной власти, а также общественные организации, ответственные за подготовку и проведение голосования, работали в тесном взаимодействии с посольством Российской Федерации в Республике Молдова. Делегация посольства во главе с руководителем российской дипмиссии Фаритом Мухаметшиным не раз приезжала в регион для решения организационных вопросов.

Посольство России в том числе предоставила для Приднестровья 60 тысяч объявлений со всеми необходимыми для избирателей сведениями, которые были размещены в наиболее посещаемых гражданами местах. Для приднестровцев, получающих российскую пенсию, подготовили 37 тысяч памяток, в которых содержится информация о расположении участков и необходимых для голосования документах.

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В регионе прошла широкомасштабная акция, призывающая приднестровских россиян принять участие в предстоящих выборах. В Тирасполе в начале недели была проведена патриотическая акция "В будущее вместе с Россией". В ней приняли участие представители общественности, обычные граждане, а также и руководители региона, которые призвали всех граждан Приднестровья, имеющих российский паспорт, прийти 18 марта на избирательные участки и сделать свой выбор.

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Также среди крупных акций можно выделить информационную кампанию "Приднестровье голосует вместе с Россией. Россия в моем сердце!". Ее провели участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Приднестровья, призывая молодых приднестровцев с российским гражданством проявить активность и прийти на выборы президента России 18 марта. К ней присоединились и другие общественные организации.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.