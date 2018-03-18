К каким вершинам стремится спортсмен-колясочник из Молдовы

Как закалалясь сталь, или История человека, который, несмотря на многочисленные трудности, покоряет все новые и новые спортивные вершины.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Спортсмен-колясочник из Кишинева Илья Штефырца усиленно готовится к марафону в Гамбурге. В октябре прошлого года он уже одержал победу на аналогичном соревновании в Бухаресте, заняв первое место. На подготовку к важному старту в Германии остался всего месяц.

"В апреле в Германии состоится обычный марафон, где будет отдельный старт для людей с ограниченными возможностями. Я буду соревноваться на хэнд-байке. Я понимаю, что будет сложно, но цель заслуживает моих усилий", — отметил Штефырцэ.

Как рассказал собеседник, число участников марафона в Гамбурге будет на порядок больше, чем в Бухаресте. Если в румынской столице стартовало 10 бегунов на хенд-байках, в Германии их будет 50.

Поэтому спортсмен из Молдовы ставит перед собой задачу попасть в первую десятку. Для этого три раза в неделю он оттачивает скорость на загородных трассах, и посещает спортивный зал.

"Для людей с ограниченными возможностями мы разрабатываем отдельную программу. Делаем акцент на руки и спину, которая должна быть здоровой. На каждой тренировке даем новые задания", — рассказал тренер Ильи Денис Кристя.

Несмотря на травму позвоночника, Илья занимается спортом с детства. Первым увлечением стал большой теннис. На корт он попал, когда ему было всего 11 лет.

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"Я у слышал, что одна организация собирает детей на инвалидных колясках, чтобы приобщить их к спорту. Для меня было важно не сидеть дома взаперти. Жизнь должна быть активной. Она не заканчивается в тот момент, когда человек садится в инвалидное кресло", — поделился своими мыслями спортсмен.

Штефырца попробовал свои силы в легкой атлетике и баскетболе. А марафонские дистанции стал покорять, начиная с 2015 года. В его копилке более тридцати медалей за участие в различных соревнованиях.