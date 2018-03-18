Где в Молдове можно проголосовать на выборах президента России

Граждане Российской Федерации, проживающие и временно находящиеся на территории Молдовы, также смогут принять участие в выборах президента России: где можно прогословать в Кишиневе?

КИШИНЕВ, 18 мар- Sputnik. Выборы президента России проходят в это воскресенье.

© Sputnik/ Максим Богодвид Сколько российских избирателей проживает в Молдове

Исполнить свой гражданский долг могут и граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Молдовы. В голосовании смогут принять участие избиратели, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что Молдова является второй страной по количеству зарубежных избирателей — 189 тысяч человек. Наибольшее количество было зарегистрировано в ФРГ — 487 тысяч российских граждан. Вслед за ними расположились Израиль, Эстония, США и другие.

Как подготовлены участки в Приднестровье к выборам президента России>>>

Часы работы избирательных участков: 8.00 — 20.00 по кишиневскому времени.

г.Кишинев, ИУ № 8204, Российский центр науки и культуры, ул.М.Еминеску, 2 +373-022-22-01-70

г.Тирасполь, ИУ № 8205, Дворец Республики, ул. 25 Октября, 96 +373-533-72-6-93

г.Тирасполь, ИУ № 8206, Дом офицеров, ул.К.Либкнехта, 159 +373-533-85-5-37

г.Тирасполь, ИУ № 8207, МОУ "ТСШ № 15", ул.Сакриера, 59 +373-533-88-3-20

г.Тирасполь, ИУ № 8208, Консульский пункт Посольства РФ, ул. 25 Октября, 15 +373-69-413-995

г.Тирасполь, ИУ № 8209, ПГУ им. Т.Г.Шевченко, ул. 25 Октября, 107 +373-533-79-7-37

г.Бендеры, ИУ № 8210, Миротворческий батальон, ул.Тираспольская, 1 +373-552-27-9-24

г.Тирасполь, ИУ № 8211, МОУ "ТСШ № 12", ул.Юности, 38 +373-533-26-0-99

г.Тирасполь, ИУ № 8212, Офицерский клуб, ул.К.Либкнехта, 157 +373-533-97-1-43

г.Тирасполь, ИУ № 8213, МОУ "Тираспольский теоретический лицей № 2", ул.Юности, 13/3 +373-533-41-3-52

г.Тирасполь, ИУ № 8214, МУ "Тираспольский дом народных традиций и ремесел", ул.Шевченко, 81 +373-533-91-4-61

г.Днестровск, ИУ № 8215, ДК "Энергетик", ул.Строителей, 19 +373-219-71-3-96

г.Слободзея, ИУ № 8216, Дом культуры, ул.Фрунзе, 32 +373-557-22-4-86

г.Бельцы, ИУ № 8217, Лицей им. Н.Гоголя, ул.Академика Н.Филиппа, д.2 +373-60-577-782

г.Бендеры, ИУ № 8218, МУ "Дом культуры им.П.Ткаченко", ул.Ленина, 32 +373-552-26-4-86

г.Бендеры, ИУ № 8219, МОУ "БСОШ № 11", ул.Космонавтов, 23 +373-552-35-4-02

г.Бендеры, ИУ № 8220, МОУ "БСОШ № 18", ул.Космодемьянской, 7 — +373-552-58-6-56

г.Комрат, ИУ № 8221, Лицей им. Г.Гайдаржи, ул.Ленина, 198 — +373-61-043-077

г.Бендеры, ИУ № 8222, МОУ "Культурно-досуговый центр "Шелковик", ул. 40 лет ВЛКСМ, 2а — +373-552-78-3-74

г.Каменка, ИУ № 8223, Дом культуры, ул. Кирова, 266 — +373-216-20-0-64

г.Дубоссары, ИУ № 8224, МОУ ДО "Дворец детско-юношеского творчества", ул.Октябрьская, 70 — +373-215-35-6-75

г.Дубоссары, ИУ № 8225, МУ "Служба социальной помощи Дубоссарского района и города Дубоссары", ул.Дзержинского, 4а — +373-215-32-7-22

г.Рыбница, ИУ № 8226, МОУ "СШ № 10 с л/кл.", ул.Вальченко, 15 — +373-555-32-4-07

г.Рыбница, ИУ № 8227, МУ "Рыбницкий Дворец культуры", пр-т Победы, 2 — +373-555-31-7-81

г.Григориополь, ИУ № 8228, Городской дом культуры, ул.Дзержинского, 56 — +373-210-32-7-95

г.Тирасполь, ИУ № 8236, МОУ "ТСШ № 10", ул.Комарова, 3 — +373-533-43-1-69

г.Бендеры, ИУ № 8252, Бендерский политехнический филиал ГОУ "ПГУ им. Т.Г.Шевченко", ул.Бендерского Восстания, 7

— +373-552-60-9-40.

В министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы ранее заявили, что считают нецелесообразным открытие избирательных участков на выборах президента России в непризнанном Приднестровье.