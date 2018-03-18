Видеофакт: противопожарные детекторы - в каждый дом

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Более 700 детекторов дыма в целях противопожарной безопасности были установлены в домах жителей Молдовы.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, эти меры были предприняты в течение февраля 2018 года в рамках кампании "Защищенный дом — спасенная жизнь".

В этих мерах предосторожности решил поучаствовать министр внутренних дел Александр Жиздан, который приехал вместе со спасателями в Единецкий район, где пообщался с гражданами, в чьих домах установлены детекторы.

Устройства противопожарной безопасности теперь есть в домах 600 отдельных лиц и семей, живущих в Страшенском, Каушанском, Новоаненском, Криулянском, Кагульском и Сорокском районах, а также в Кишиневе и Бельцах. Выбор сотрудников органов правопорядка пал на многодетные семьи, одиноких стариков, лиц с ограниченными возможностями.

Планируется обеспечить детекторами дыма еще 800 домов и квартир по стране.