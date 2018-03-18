Минздрав Молдовы провел расследование по факту скандала с прививками детям

Эксперты Минздрава Молдовы прокомментировали случай с вакцинацией детей в садике одного из сел на севере республики.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы отреагировало на сообщение жительницы села Фундурий Векь Глодянского района, которая рассказала в социальных сетях о том, что родители лишь постфактум узнали о том, что их детям в садике сделали в минувшую пятницу прививки. Ведомство сформировало комиссию, которая отправилась на место для расследования этого дела.

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"По предварительным данным установлено, что 16 марта этого года согласно календарю прививок повторную вакцинацию от дифтерии, столбняка и полиомиелита прошли двадцать детей 2011 года рождения, из которых десять — в медицинском кабинете гимназии Фундурий Векь, девять — в детсаду и еще один — в Центре здоровья", — сообщили в Минздраве.

Там отметили, что одному ребенку прививку не сделали, так как при осмотре специалисты выявили противопоказания.

"Вакцинация проводилась группой, состоящей из семейного врача, старшей медсестры и медсестры, ответственной за иммунизацию. У них были вакцины, помещенные в переносной холодильник, медицинские принадлежности, комплект неотложной медицинской помощи, дополненный в соответствии с действующими требованиями", — пояснили в министерстве.

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Там обратили внимание, что вакцинация может проводиться в соответствии с требованиями по иммунизации.

"До вакцинации детей осмотрел семейный врач… Подчеркиваем, что родители были предварительно оповещены по поводу иммунизации. Этот факт в письменном виде подтвердили родители, которые присутствовали в момент рассмотрения ситуации на месте", — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве отметили, что на следующий день после вакцинации семейный врач осмотрел детей, которым были сделаны прививки — их состояние оценивается как удовлетворительное. Как добавили в министерстве, женщина, которая опубликовала информацию в соцсети, отказалась разговаривать с семейным врачом и медсестрами, но побеседовала с членами комиссии Минздрава.

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"Специалисты проинформировали ее о результатах расследования, осмотрели ребенка, не обнаружив никаких реакций на вакцину. Мама осталась удовлетворена ходом рассмотрения случая и оперативностью", — сообщили в Минздраве.