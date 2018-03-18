Минздрав Молдовы провел расследование по факту скандала с прививками детям

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы отреагировало на сообщение жительницы села Фундурий Векь Глодянского района, которая рассказала в социальных сетях о том, что родители лишь постфактум узнали о том, что их детям в садике сделали в минувшую пятницу прививки. Ведомство сформировало комиссию, которая отправилась на место для расследования этого дела.
"По предварительным данным установлено, что 16 марта этого года согласно календарю прививок повторную вакцинацию от дифтерии, столбняка и полиомиелита прошли двадцать детей 2011 года рождения, из которых десять — в медицинском кабинете гимназии Фундурий Векь, девять — в детсаду и еще один — в Центре здоровья", — сообщили в Минздраве.
Там отметили, что одному ребенку прививку не сделали, так как при осмотре специалисты выявили противопоказания.
"Вакцинация проводилась группой, состоящей из семейного врача, старшей медсестры и медсестры, ответственной за иммунизацию. У них были вакцины, помещенные в переносной холодильник, медицинские принадлежности, комплект неотложной медицинской помощи, дополненный в соответствии с действующими требованиями", — пояснили в министерстве.
Детские прививки: тяжелые побочные эффекты или панацея от заразы>>>
Там обратили внимание, что вакцинация может проводиться в соответствии с требованиями по иммунизации.
"До вакцинации детей осмотрел семейный врач… Подчеркиваем, что родители были предварительно оповещены по поводу иммунизации. Этот факт в письменном виде подтвердили родители, которые присутствовали в момент рассмотрения ситуации на месте", — подчеркнули в Минздраве.
В ведомстве отметили, что на следующий день после вакцинации семейный врач осмотрел детей, которым были сделаны прививки — их состояние оценивается как удовлетворительное. Как добавили в министерстве, женщина, которая опубликовала информацию в соцсети, отказалась разговаривать с семейным врачом и медсестрами, но побеседовала с членами комиссии Минздрава.
Реальная причина: почему врачи спешат сделать все прививки детям>>>
"Специалисты проинформировали ее о результатах расследования, осмотрели ребенка, не обнаружив никаких реакций на вакцину. Мама осталась удовлетворена ходом рассмотрения случая и оперативностью", — сообщили в Минздраве.