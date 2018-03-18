В Тирасполе на избирательных участках с утра наплыв желающих голосовать

Погода оставляет желать лучшего, однако приднестровские избиратели активно приходят на участки уже с самого их открытия в восемь часов утра.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе необычный для раннего утра наплыв избирателей на участки на выборах президента России. Традиционно пик активности приходится на обеденные часы, однако на сей раз избирателей было полно с момента открытия участка. Люди выстраивались в очередь за правом исполнить свой гражданский долг. И это несмотря на то, что погода выдалась в день выборов не самая благополучная — холодно, скользко, асфальт покрылся инеем.

"Избирательный участок открылся, как и положено — ровно в восемь утра. И люди с первой же минуты стали голосовать. Они и сейчас активно подходят и голосуют. До открытия были опечатаны урны для голосования. Все проверено, чтобы было все в порядке", — рассказал корреспонденту наблюдатель на участке, расположенном во Дворце республики в Тирасполе, Владимир Иордатий.

© Sputnik/ Илья Питалев Онлайн-трансляция: как голосуют в Кишиневе и Тирасполе на выборах президента России

Площадки перед участками еще до их открытия интенсивно посыпали песком, но даже это не спасает от неосторожных падений. Однако для тираспольчан неблагополучные погодные условия не помеха. Они активно идут на голосование.

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"Я еще с вечера приготовился, чтоб первым попасть на участок. Но рукавицы не взял, мороз на улице. Мы — малый народ, нас всего около полумиллиона в Приднестровье, а Россия нам помогает. Я вот пенсию получаю российскую по возрасту", — говорит Яков Гратинич, у которого 40-летний стаж работы на Кировском заводе.

"А мы — дисциплинированные, из семьи военнослужащих, поэтому пришли с утра. Погода отвратная, но настроение как всегда бодрое. Ожидаем от выборов самого хорошего, изменений в лучшую сторону. И укреплять Россию, и встать с колен", — отмечает Галина Тусикова.

"Мы с женой решили прийти, потому что это важное событие. Мы — люди с активной гражданской позиции, и не проголосовать это было бы очень опрометчиво. Если с точки открытых и прозрачных выборов, то наш голос, отдельного человека очень важен. Перемены наступают после того, как каждый член общества будет участвовать в этом событии", — считает Роман Порфиряну.

© Sputnik / Irina Leahova Голосование на выборах России в Тирасполе

Избирательные участки будут работать вплоть до восьми часов вечера. Всего в регионе будет функционировать 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке.

На каждом избирательном участке будут работать наблюдатели, обеспечивая дополнительной гарантией легитимность выборов президента России, проводимых в Приднестровье. Общественная палата РФ направила в регион около 80 наблюдателей.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.