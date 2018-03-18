Непогода в Молдове: премьер республики созывает экстренное заседание

Снегопад, морозы, сменившие теплую весеннюю погоду, и гололед: в республику вернулась зима и непогода.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. В связи с непогодой, обрушившейся на Молдову в середине марта, — сильным снегопадом, гололедом и ветром — глава кабмина республики созывает срочное заседание в правительстве.

"Премьер-министр Павел Филип созывает сегодня, 18 марта 2018 года, в 12.00 заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям", — сообщили в пресс-службе правительства.

На Молдову обрушились снегопады

В Молдлове действует "желтый код" метеопаности в связи с резким изменением погоды, который будет действовать вплоть до 22 марта.

"Желтый код", как отмечают в Государственной гидрометеорологической службе Молдовы, означает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

"В связи с выходом серии средиземноморских циклонов в указанный период ожидаются сложные погодные условия: 17-20 марта пройдут осадки сначала в виде дождя, переходящего 18-19 марта в сильный мокрый снег и снег (10-15 л\м2 за 12 ч.), местами с метелью, отложения снега на проводах и ветвях деревьев, на дорогах снежные заносы", — сообщили в Госгидрометеорологической службе Молдовы.

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Кроме того, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. "Резко похолодает: аномальные температуры ожидаются на 6-11 градусов ниже климатической нормы", — рассказали в метеослужбе.