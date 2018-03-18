ЦИК Приднестровья: делаем все, чтобы избирателям было комфортно на участках

Руководитель Центризбиркома Приднестровья рассказала корреспонденту Sputnik о том, как решается вопрос неблагоприятных погодных условий на избирательных участках региона, где проходят выборы президента Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Выборы президента России проходят в Приднестровье в штатном режиме. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала председатель Центризбиркома Приднестровья Елена Городецкая.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Владимир Путин проголосовал на выборах президента России

"Коммунальные службы трудятся, подсыпают песок на проезжую часть и перед избирательными участками, чтобы голосующие могли пройти до места выборов. В Тирасполе и Бендерах работают молодые ребята-волонтеры, которые помогают пожилым людям добраться до участка", — отметила она.

На вопрос, влияет ли непогода на желание людей пойти на выборы, глава ЦИК отметила, что стоит дождаться результатов, они покажут реальную картину, но службы делают все, чтобы у избирателей не возникало проблем из-за плохих погодных условий и максимально пытаются сделать присутствие у избирательных участков комфортным.

"Конечно, погодные условия неблагоприятны, но мы не руководим этим", — заметила Городецкая.

Похоже, что непогода приднестровским избирателям нипочем.

"С самого утра такое волнение…Очень ждала этого дня. Погода не самая приятная, но она не помеха. Даже если бы был снег и буран, мы бы все равно пришли сюда", — говорит тираспольчанка Елена.

"Настроение прекрасное. Погода нипочем. Ведь этот выбор важен для моих детей, внуков, для будущего России. А мы всегда были Россией. И я довольна, что получила российский паспорт и что могу сейчас проголосовать", — поддерживает разговор ее подргуга.

Как писал ранее Sputnik, в Тирасполе наблюдался необычный для раннего утра наплыв избирателей на участки на выборах президента России. Хотя традиционно час пик приходится на обеденные часы.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.

Всего в регионе будет открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 18 марта 2018 года.

Для получения избирательного бюллетеня голосующему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (паспорт гражданина Российской Федерации либо паспорт гражданина СССР с подтверждением наличия гражданства Российской Федерации).

Как проходят выборы президента России в Кишиневе и Тирасполе можно посмотреть в режиме онлайн здесь>>>

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