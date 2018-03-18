Метель в Молдове: задержки авиарейсов в аэропорту Кишинева

Обрушившийся на Молдову снегопад внес коррективы в работу аэропорта Кишинева: сразу несколько рейсов задерживаются.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Непогода в Молдове внесла коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева — сразу несколько рейсов задерживаются.

На час позже прилетят в столицу республики рейсы LH1742 из Мюнхена и W66904 из Берлина. Также на 40 минут задерживается самолет из Франкфурта, следующий рейсом 9U864.

Позже на час вылетит рейс W63791 в Венецию, поэтому с опозданием примерно на полчаса прибудет в Кишинев обратный рейс.

На Молдову обрушились снегопады

В Молдове действует "желтый код" метеопаности в связи с резким изменением погоды, который будет действовать вплоть до 22 марта.

"Желтый код", как отмечают в Государственной гидрометеорологической службе Молдовы, означает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

"В связи с выходом серии средиземноморских циклонов в указанный период ожидаются сложные погодные условия: 17-20 марта пройдут осадки сначала в виде дождя, переходящего 18-19 марта в сильный мокрый снег и снег (10-15 л\м2 за 12 ч.), местами с метелью, отложения снега на проводах и ветвях деревьев, на дорогах снежные заносы", — сообщили в Госгидрометеорологической службе Молдовы.

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Кроме того, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. "Резко похолодает: аномальные температуры ожидаются на 6-11 градусов ниже климатической нормы", — рассказали в метеослужбе.