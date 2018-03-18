16:57 18 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-7°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Снег

Экстренное заседание кабмина: как Молдову спасут от снежного коллапса

© Sputnik/ Ilya Pitalev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (293)
206 0 0

Премьер Молдовы распорядился сформировать антикризисный штаб в связи с непогодой, обрушившейся на республику.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Сильнейший снегопад обрушился на Молдову в середине марта. На смену весенней погоде пришла настоящая зима. На дорогах образовалась гололедица — водители недовольны ситуацией на трассах, пешеходы продолжают свой путь в состоянии большого напряжения. Глава правительства Молдовы созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям, на заседании которой сообщил о формировании антикризисного штаба.

Лед
© Sputnik/ Maksim Bogodvid
Сюрприз "бабы Евдохи" – снегопад, мороз и лед в Кишиневе

"Ситуация не настолько критична, но считаю необходимым сформировать антикризисный штаб на национальном уровне. Несмотря на то, что мы были предупреждены об изменении погоды — объявлен "желтый код" — и все службы были готовы, все равно есть населенные пункты, которые остались без электроэнергии, на некоторых дорогах национального значения трудно проехать. В ближайшие дни, скорее всего, погода продолжит доставлять неудобства. Мы готовы к этому", — сказал премьер.

Проблемы с электричеством

Глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михай Харабаджиу отметил, что на данный момент без электроэнергии остаются пять населенных пунктов в трех районах страны и АТО Гагаузия. Все населенные пункты обеспечены газом.

"Продолжается мониторинг ситуации. Пока не поступали звонки о скорой помощи, но мы как всегда готовы", — сказал чиновник.

Прогноз погоды не утешает

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся вплоть до 22 марта, хоть и в меньших количествах. Метеорологи ожидают усиления ветра, который достигнет 15-20 метров в секунду. До 22 марта температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от —5 до —10 градусов по Цельсию, а до 25 марта минимум составит до —13. Дневные температуры будут колебаться от —1 до —6 градусов, а к концу следующей недели повысятся до +1..+2.

Проблемы на дорогах

Госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый отметил, что все специализированные службы, ответственные за администрирование дорог, работают в режиме нон-стоп.

Снегопад
© Sputnik/ Grigory Sisoev
Молдову завалит снегом: синоптики и спасатели предупреждают

"После вынесения "желтого кода" мы начали работу еще с 17.00 вчерашнего дня. Для предотвращения гололеда на дорогах использовали противогололедный материал", — сказал Усатый.

По его словам, на трех участках трасс наблюдается сложная ситуация. "Речь идет о дороге Кишинев-Унгены близ села Корнешты, трассе Бельцы-Фалешты-Скуляны возле села Бокша, а также дороге Окница-Отаки возле города Отаки", — отметил чиновник.

Как нужно ездить в снегопад, чтобы уберечь себя и автомобиль>>>

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что водителям, которые собираются выехать сегодня в путь, рекомендуется следить за информацией о дорогах. "На сайте Государственной администрации дорог есть камеры, которые показывают в режиме онлайн ситуацию на трассах", — добавил министр.

Надо что-то решать

Глава МВД Александру Жиздан предложил наряду с системой единой помощи 112 ввести систему смс-оповещения населения по мобильному телефону.

"Не все граждане знают о существовании сайтов, не имеют доступ или просто не знают, где искать информацию. Поэтому предлагаю для лучшего оповещения населения использовать смс-оповещение. Думаю, что по телефону это проще сделать", — сказал министр.

Задержка авиарейсов
© Sputnik/ Кирилл Каллиников
Как из-за непогоды будут летать в Молдове самолеты

Его инициативу поддержал и премьер. "Надо вовремя информировать людей. Мы, к сожалению, должны признать, что не всегда нам удается это сделать качественно. Вместе с запуском системы 112 мы сможем использовать новые услуги, чтобы эти сообщения доходили до каждого жителя страны", — сказал Филип.

Глава правительства потребовал, чтобы уполномоченные ведомства как можно чаще информировали население о состоянии дорог и электроэнергии, а также прогнозе погоды и так далее.

Также премьер попросил, чтобы руководитель МВД распорядился выставить как можно больше нарядов полиции на дороги страны.

Тема:
Погода в Молдове (293)

По теме

Непогода в Молдове: премьер республики созывает экстренное заседание
Несмотря на непогоду молдавские политики настроены по-весеннему
В Кишиневе из-за непогоды образовались пробки
Теги:
антикризисный штаб, погода в Молдове, прогноз погоды, желтый код, Павел Филип, Кирилл Габурич, Молдова, Кишинев, Погода
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Крушение канатки в Гудаури
    "Взбесившаяся" канатка

    В результате выхода из строя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури пострадали семеро иностранцев, в том числе четверо граждан России.

  • Текст Евангелия от Иоанна в переводе Омара Бейгуа
    Уникальный перевод

    В Мировом институте перевода Библии в Стокгольме найден уникальный перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании на выборах президента РФ
Выборы-2018: как голосовали кандидаты в президенты России
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
Выборы 2018
Выборы президента России-2018: карта онлайн

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться