Экстренное заседание кабмина: как Молдову спасут от снежного коллапса

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Сильнейший снегопад обрушился на Молдову в середине марта. На смену весенней погоде пришла настоящая зима. На дорогах образовалась гололедица — водители недовольны ситуацией на трассах, пешеходы продолжают свой путь в состоянии большого напряжения. Глава правительства Молдовы созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям, на заседании которой сообщил о формировании антикризисного штаба.

"Ситуация не настолько критична, но считаю необходимым сформировать антикризисный штаб на национальном уровне. Несмотря на то, что мы были предупреждены об изменении погоды — объявлен "желтый код" — и все службы были готовы, все равно есть населенные пункты, которые остались без электроэнергии, на некоторых дорогах национального значения трудно проехать. В ближайшие дни, скорее всего, погода продолжит доставлять неудобства. Мы готовы к этому", — сказал премьер.

Проблемы с электричеством

Глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михай Харабаджиу отметил, что на данный момент без электроэнергии остаются пять населенных пунктов в трех районах страны и АТО Гагаузия. Все населенные пункты обеспечены газом.

"Продолжается мониторинг ситуации. Пока не поступали звонки о скорой помощи, но мы как всегда готовы", — сказал чиновник.

Прогноз погоды не утешает

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся вплоть до 22 марта, хоть и в меньших количествах. Метеорологи ожидают усиления ветра, который достигнет 15-20 метров в секунду. До 22 марта температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от —5 до —10 градусов по Цельсию, а до 25 марта минимум составит до —13. Дневные температуры будут колебаться от —1 до —6 градусов, а к концу следующей недели повысятся до +1..+2.

Проблемы на дорогах

Госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый отметил, что все специализированные службы, ответственные за администрирование дорог, работают в режиме нон-стоп.

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"После вынесения "желтого кода" мы начали работу еще с 17.00 вчерашнего дня. Для предотвращения гололеда на дорогах использовали противогололедный материал", — сказал Усатый.

По его словам, на трех участках трасс наблюдается сложная ситуация. "Речь идет о дороге Кишинев-Унгены близ села Корнешты, трассе Бельцы-Фалешты-Скуляны возле села Бокша, а также дороге Окница-Отаки возле города Отаки", — отметил чиновник.

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Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич заявил, что водителям, которые собираются выехать сегодня в путь, рекомендуется следить за информацией о дорогах. "На сайте Государственной администрации дорог есть камеры, которые показывают в режиме онлайн ситуацию на трассах", — добавил министр.

Надо что-то решать

Глава МВД Александру Жиздан предложил наряду с системой единой помощи 112 ввести систему смс-оповещения населения по мобильному телефону.

"Не все граждане знают о существовании сайтов, не имеют доступ или просто не знают, где искать информацию. Поэтому предлагаю для лучшего оповещения населения использовать смс-оповещение. Думаю, что по телефону это проще сделать", — сказал министр.

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Его инициативу поддержал и премьер. "Надо вовремя информировать людей. Мы, к сожалению, должны признать, что не всегда нам удается это сделать качественно. Вместе с запуском системы 112 мы сможем использовать новые услуги, чтобы эти сообщения доходили до каждого жителя страны", — сказал Филип.

Глава правительства потребовал, чтобы уполномоченные ведомства как можно чаще информировали население о состоянии дорог и электроэнергии, а также прогнозе погоды и так далее.

Также премьер попросил, чтобы руководитель МВД распорядился выставить как можно больше нарядов полиции на дороги страны.