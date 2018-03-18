Посол: в Молдове очень хорошая явка на выборах президента России

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Явка на выборах президента России на участках в Молдове по состоянию на 18.00 очень хорошая — проголосовали свыше 72 тысяч человек, заявил Sputnik посол РФ в республике Фарит Мухаметшин.

Всего на территории республики для голосования на выборах открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в Приднестровье. Избирательные участки открылись в 08.00 (09.00 мск) и закроются в 20.00 (21.00 мск).

"На 18.00 явка очень хорошая. К этому сроку проголосовало 72 тысячи 573 избирателя. Это очень высокая явка, если сравнивать с выборами в Госдуму России в 2016 году, когда проголосовало 57 тысяч 94 избирателя. Разница приличная. А у нас еще больше часа работы", — сказал Мухаметшин.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мухаметшин: непогода не помешала гражданам РФ проголосовать в Молдове

Председатель избирательного участка в Кишиневе Михаил Давыдов отметил, что к вечеру в столице Молдове проголосовали 3111 человек. Несмотря на непогоду — метель, мороз и гололед люди приезжают проголосовать на выборах президента РФ из соседних районов и сел. Некоторое время перед зданием Российского центра науки и культуры, где проходит голосование, стояла очередь из россиян, желающих проголосовать.

"Избиратели по-прежнему прибывают. Конечно, сейчас очереди у избирательного участка уже нет, очередь только внутри помещения",- сказал Давыдов.

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Избиратели отмечают, что пришли проголосовать за мирное будущее, за сильную и процветающую Россию, за стабильность и дружбу между народами.