22:31 18 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-7°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Голосование на выборах России в Кишневе

Посол: граждане России в Молдове активно голосовали на выборах президента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента России (44)
55 0 0

Посол России в Молдове прокомментировал голосование на выборах президента РФ в республике.

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Граждане России, проживающие и находящиеся в Молдове, проявили к выборам президента РФ больше внимания, чем к выборам в Госдуму в 2016 году; нарушений ни наблюдателями, ни журналистами, ни руководителями избирательных участков не было высказано, заявил Sputnik посол России в республике Фарит Мухаметшин после закрытия участков для голосования.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Мухаметшин Фарит Мубаракшевич
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мухаметшин: непогода не помешала гражданам РФ проголосовать в Молдове

Всего на территории республики для голосования на выборах были открыты 27 избирательных участков — по одному в Кишиневе, Бельцах, Комрате, остальные — в непризнанном Приднестровье. Избирательные участки открылись в 08.00 (09.00 мск) и закрылись в 20.00 (21.00 мск).

"Все 27 участков закрылись вовремя. Сейчас идет работа, связанная с подсчетом голосов", — отметил Мухаметшин.

Глава российской дипмиссии подчеркнул, что "никаких нарушений ни наблюдателями, ни журналистами, ни руководителями избирательных участков не было высказано". "Но были трудности, связанные с погодными условиями. Особенно в северных районах страны, там снег шел с самой ночи. Были проблемы с прохождением транспорта. По работе избирательной комиссии никаких замечаний не было высказано", — добавил посол.

По его словам, один из самых активных участков стал электоральный пункт в Кишиневе. Мухаметшин отметил, что если в 2016 году на выборах в Госдуму РФ в столице Молдавии проголосовали чуть больше двух тысяч человек, то сейчас, на выборах президента, — более трех тысяч. Дипломат подчеркнул, что в сравнении с выборами в Госдуму активность на выборах президента на всех избирательных участках в Молдавии была выше.

Кандидаты на должность президента РФ проголосовали на выборах
© Ruptly.
Как проголосовали кандидаты на должность президента России

"О чем это говорит? С одной стороны, о том, что была проведена огромная мобилизационная и информационная работа. Мы обучали и руководителей, и заместителей, и секретарей комиссии. С другой стороны, такая высокая явка связана, естественно, с избранием главы государства. К этим выборам было больше внимания, чем к выборам в Госдуму", — сказал дипломат.

Он подчеркнул максимальное содействие, которое было оказано центральными избирательными комиссиями с обоих берегов Днестра. "Правоохранительные органы максимально обеспечили безопасность. После закрытия избирательных участков не было ни одного случая, который можно было трактовать как умышленное нарушение", — добавил Мухаметшин.

Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала">>>

В Кишиневе у здания Российского центра науки и культуры, где проходило голосование, выстраивались длинные очереди. "Людям пришлось стоять под снегом на морозе. Пришли к выводу, что, видимо, мы порекомендуем коллегам на следующих выборах сделать два участка в Кишиневе", — заключил посол.

Тема:
Выборы президента России (44)

По теме

Россияне в Молдове на выборах президента: за что голосуют люди
Посол России в Молдове прокомментировал голосование на выборах президента
Россияне, проживающие в Молдове, активно голосуют на выборах президента
Теги:
посол, голосование, Фарит Мухаметшин, Кишинев, Россия, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

  • Родион Денисов
    Русская тема

    Несмотря на призывы премьер-министра Эстонии прекратить разыгрывать "русскую карту", проблемы русских в стране не решаются.

  • Пункт обмена валют, архивное фото
    Перевод на миллиард

    В минувшем году Белорусы году получили свыше миллиарда долларов качестве переводов из-за рубежа, а сколько привезено из России в карманах и вовсе не поддается исчислению.

  • Крушение канатки в Гудаури
    "Взбесившаяся" канатка

    В результате выхода из строя канатной дороги на грузинском горнолыжном курорте Гудаури пострадали семеро иностранцев, в том числе четверо граждан России.

  • Текст Евангелия от Иоанна в переводе Омара Бейгуа
    Уникальный перевод

    В Мировом институте перевода Библии в Стокгольме найден уникальный перевод Евангелия от Иоанна на абхазском языке.

  • Сотрудники МЧС КР очищают дорогу от снега на месте схода лавины в ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинная атака

    После того, как в Кыргызстане огромная лавина на три дня блокировала движение по трассе Бишкек-Ош, снежные массы обрушивались на дорогу еще три раза.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    А мы вас не ждали!

    Глава Минтранса России заявил, что не получал подтверждения готовности делегации Таджикистана приехать в Москву для переговоров по авиасообщению.

  • Игроки сборной Узбекистана по футболу во время матча
    Футбол четырех

    Сборную Узбекистана по футболу к предстоящим товарищеским матчам с Марокко и Сенегалом будут готовить сразу четыре тренера.

  • Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
    Единственный кандидат

    На выборах президента России Южная Осетия будет голосовать за человека, который был рядом в самые тяжелые времена, заявил глава республики Анатолий Бибилов.

  • Запрет
    Бойтесь списка!

    Латвийская ассоциация коммерческих банков предупреждает банки не иметь связи с лицами из так называемого "списка Путина".

  • Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, архивное фото
    Русский рикошет

    Спикеру парламента Латвии предложили подать в отставку на фоне скандала с его коллегой Миндаугасом Бастисом, обвиненным в связях с Россией.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Голосование на выборах России в Кишневе
В Кишиневе голосуют на выборах президента России - лучшие кадры
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
Граждане России в Кишиневе: голосуем за мир и стабильность
Выборы 2018
Выборы президента России-2018: карта онлайн

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться