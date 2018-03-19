Силвия Раду подвела итоги снегопада в Кишиневе: сегодня у нас передышка

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду на заседании муниципальных служб в понедельник подвела итоги непогоды, которая обрушилась на столицу в воскресенье. Сильнейший снегопад, сменивший теплую весеннюю погоду, внес коррективы в жизнь жителей столицы Молдовы. Обильные осадки продолжались практически в течение суток. Техника с трудом справлялась с напором стихии — машины буксовали, их заносило, некоторые водители вставали на аварийку. Сейчас снег прекратился и на столичных дорогах уже проехать гораздо проще. Однако многие горожане остались недовольны, что на борьбу со снежным коллапсом вышло мало спецтехники.

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"К сожалению, предыдущая администрация считала, что нет необходимости покупать спецтехнику для расчистки города от снега. Сегодня у нас есть то, что есть. И мы работаем с тем, что есть", — сказала Раду, похвалив подчиненных, которые работали в условиях стихии.

И.о. мэра обратила внимание на прогноз погоды — в Молдове до сих пор действует "желтый код" метеоопасности. "Сегодня у нас передышка — осадков нет, но завтра снег пойдет опять, поэтому продолжайте работу. Управление транспорта должно позаботиться о вывозе снега с обочин. Если пойдет снег, то эти сугробы, которые уже скопились, дорастут до гор", добавила Раду.

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В первую очередь, как считает чиновница, по возможности необходимо "ликвидировать сугробы, где людям тяжело переходить, как у светофоров, так и у остановок, парковок". По словам Раду, сегодня она созывает заседание с мэрами столичных пригородов, к которым присоединятся руководители муниципальных служб для обсуждения текущих проблем.

"Обращаюсь к преторам. Пожалуйста, не сидите в кабинетах. Выходите и говорите с экономическими агентами, чтобы они наводили порядок вокруг своих офисов, где находятся их компании. Также призываю общественные учреждения расчищать дороги от снега", — сказала Раду.

Как отметила чиновница, поступили жалобы о том, что до больницы дороги расчищены, а на территории медучреждения ничего не сделано. "Знаю, что у больниц и у общественных учреждений есть соответствующий персонал, который получает зарплату. Так что призываю задействовать работников", — сказала Раду.

Она еще раз обратила внимание, что снег в Кишиневе пролежит недолго, после чего ответственные структуры приступят к программе по уборке столицы.