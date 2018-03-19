Силвия Раду подвела итоги снегопада в Кишиневе: сегодня у нас передышка

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду на заседании муниципальных служб в понедельник подвела итоги непогоды, которая обрушилась на столицу в воскресенье. Сильнейший снегопад, сменивший теплую весеннюю погоду, внес коррективы в жизнь жителей столицы Молдовы. Обильные осадки продолжались практически в течение суток. Техника с трудом справлялась с напором стихии — машины буксовали, их заносило, некоторые водители вставали на аварийку. Сейчас снег прекратился и на столичных дорогах уже проехать гораздо проще. Однако многие горожане остались недовольны, что на борьбу со снежным коллапсом вышло мало спецтехники.
"К сожалению, предыдущая администрация считала, что нет необходимости покупать спецтехнику для расчистки города от снега. Сегодня у нас есть то, что есть. И мы работаем с тем, что есть", — сказала Раду, похвалив подчиненных, которые работали в условиях стихии.
И.о. мэра обратила внимание на прогноз погоды — в Молдове до сих пор действует "желтый код" метеоопасности. "Сегодня у нас передышка — осадков нет, но завтра снег пойдет опять, поэтому продолжайте работу. Управление транспорта должно позаботиться о вывозе снега с обочин. Если пойдет снег, то эти сугробы, которые уже скопились, дорастут до гор", добавила Раду.
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В первую очередь, как считает чиновница, по возможности необходимо "ликвидировать сугробы, где людям тяжело переходить, как у светофоров, так и у остановок, парковок". По словам Раду, сегодня она созывает заседание с мэрами столичных пригородов, к которым присоединятся руководители муниципальных служб для обсуждения текущих проблем.
"Обращаюсь к преторам. Пожалуйста, не сидите в кабинетах. Выходите и говорите с экономическими агентами, чтобы они наводили порядок вокруг своих офисов, где находятся их компании. Также призываю общественные учреждения расчищать дороги от снега", — сказала Раду.
Как отметила чиновница, поступили жалобы о том, что до больницы дороги расчищены, а на территории медучреждения ничего не сделано. "Знаю, что у больниц и у общественных учреждений есть соответствующий персонал, который получает зарплату. Так что призываю задействовать работников", — сказала Раду.
Она еще раз обратила внимание, что снег в Кишиневе пролежит недолго, после чего ответственные структуры приступят к программе по уборке столицы.