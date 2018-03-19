Избиратели в Молдове: альтернативы Путину нет

Посол России в Молдове рассказал, как проголосовали россияне на выборах президента РФ, находящиеся в республике.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Более 80 тысяч россиян пришли проголосовать на выборах президента России на избирательные участки в Молдовы, по предварительным данным, Владимир Путин набрал 95,7% голосов, сообщил Sputnik в понедельник посол России в республике Фарит Мухаметшин.

"Все 27 участков отработали. Пришли более 80 тысяч избирателей", — заявил Мухаметшин.

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Как отметил посол, по предварительным итогам, Владимир Путин набрал 95,7%.

"Явка была большая. Хорошо поработали избирательные комиссии и выдержали такой наплыв избирателей", — сказал дипломат.

По его словам, если на выборах в Госдуму России в 2016 году пришли голосовать порядка 57 тысяч избирателей, то в этом году — больше 80 тысяч.

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"Пришли к выводу, что, видимо, мы порекомендуем коллегам на следующих выборах сделать два участка в Кишиневе", — отметил дипломат.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек. На выборах побеждает Владимир Путин. Он набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,84 процента бюллетеней. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.