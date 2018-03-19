20:06 19 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-6°C
Прямой эфир
Поиск
Пачки евро

В ожидании денег: когда Молдова получит макрофинансовую помощь

© Фото: pixabay.com
Общество
Получить короткую ссылку
151 0 0

Глава правительства Молдовы прокомментировал ситуацию с макрофинансовой помощью со стороны Евросоюза.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, когда в республику поступит первый транш макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза.

валюта
© Sputnik/ Алексей Даничев
Долговая яма ближе, или госдолг Молдовы продолжает расти

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами.

Колацки: европейцы еще долго будут недовольны ситуацией в Молдове>>>

"С уверенностью могу сказать, что мы скоро получим первый транш, думаю до апреля. Это после последних дискуссий, которые у нас прошли. Состоялся обмен мнениями в рамках беседы с чиновниками EcFin Европейской комиссии, после чего намечена встреча министра финансов Армашу с комиссаром Пьером Московиси на годовом собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне", — сказал Филип журналистам.

Премьер отметил, что настроен оптимистично и насчет получения второго транша макрофинансовой помощи. Он предположил, что, возможно, республике перечислят в этом году и третий транш.

Сколько должен государству каждый житель Молдовы?

Эксперты подсчитали, какую сумму должен уплатить каждый гражданин Молдовы, если распределить общую сумму госдолга на все население страны. Так, по данным портала Budgetstories, если в 2007 году каждый житель республики должен был оплатить государству примерно четыре тысячи 209 леев, то уже в 2016 эта сумма увеличилась в четыре раза. Так, если распределить на каждого гражданина республики государственный долг, то он должен выплатить 16 тысяч 713 леев (примерно 965 долларов). Дальше, как говорится, — больше…

По теме

По уши в... кредитах: Молдова наращивает долги
Теги:
макрофинансовая помощь, деньги, помощь, ЕС, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пасхальные яйца на фестивале в Риге
    "Праздничная" тройка

    Латвия входит в тройку лидеров Евросоюза по количеству выходных дней: сколько гуляют жители республики, и у кого еще в ЕС жизнь – сплошной праздник?

  • Дмитрий Лысенков политолог, член Совета по делам национальностей при правительстве Москвы
    Готовность к взаимодействию

    Политолог рассказал, как будут развиваться отношения Москвы с государствами Балтии после переизбрания Владимира Путина президентом России.

  • Грузовик на границе между Эстонией и Россией
    Лишний вес

    Власти Эстонии начали вводить ограничения по массе для грузового транспорта на государственных шоссе, чтобы уберечь дорожное покрытие от разрушения.

  • Дрон с контрабандными сигаретами задержан на литовско-белорусской границе
    Воздушный перехват

    Литовские таможенники перехватила беспилотник, который с грузом сигарет прилетел с территории Беларуси.

  • Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
    Ходят слухи…

    Уже во второй раз за последнее время в Грузии распространились слухи о возможной отставке действующего премьер-министра страны Георгия Квирикашвили.

  • Пресс-конференция в АРСМИРА
    На заслуженном отдыхе

    Какую пенсию могли бы получать жители Абхазии после реформы, у кого она самая высокая, и почему женщинам 1963 года рождения не оформляют российскую пенсию?

  • Пресс-секретарь Национального бюро по продвижению туризма Кенан Гулузаде
    Четыре месяца лета

    В ближайшие 15 лет поступления от туризма в Азербайджане будут сопоставимы с доходами от углеводородной сферы, а для гостей из России лето продлят еще на месяц.

  • Армения подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС
    Ждать не будем!

    Армения ратифицирует соглашение с Евросоюзом 10 апреля: оно вступит в силу сразу, не дожидаясь, пока его примут все страны ЕС.

  • Газопровод
    Газификация страны

    Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал подробности реализации проекта газопровода "Сарыарка" от Кызылорды до Астаны.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Голосование на выборах России в Кишневе
Как в Кишиневе голосовали на выборах президента России - лучшие кадры
Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов
Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов
Выборы 2018
Выборы президента России-2018: карта онлайн

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться