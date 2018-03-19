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Банкноты номиналом 200 лей

Налоговики Молдовы начинают проверки: штрафов не избежать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Руководитель одного из управлений Государственной налоговой службы рассказала, кто рискует заплатить большие штрафы по итогам стартовавших проверок.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Смешанные команды сотрудников Государственной налоговой службы начинают точечные проверки экономических агентов в рамках борьбы с феноменом выплаты "зарплат в конвертах". Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявила глава генерального управления риск-менеджмента Налоговой службы Николета Немеренко.

"Первый этап проверки будет достаточно ограниченным. Мы проверим часть налогоплательщиков, чтобы показать проблему и, чтобы у других была возможность выполнить свои обязанности", — сказала Немеренко. 

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Кампания начинается 19 марта и продлится три месяца. Ее цель – искоренить практику выплаты зарплат в конвертах и создать равные условия для всех предпринимателей. Налоговые проверки проведут у тех налогоплательщиков, где повышен риск выплаты "зарплат в конвертах".

Как уточнила Немеренко, у экономических агентов есть 90 дней, чтобы добровольно задекларировать настоящий размер зарплат, которые начисляются сотрудникам. При этом нужно учесть все обязательства согласно Трудовому и Налоговому кодексу, а также закону о размере, модели и сроках оплаты полиса ОМС и закону о публичной системе социального страхования.

В противном случае предпринимателей будут штрафовать за выявленные нарушения. 

"По окончании первого этапа, в июне, начнется второй этап налоговых проверок, которые охватят большее число экономических агентов и их деятельность минимум за четыре года", — сказала Немеренко. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Она уточнила, что за вышеназванные нарушения кроме серьезных налоговых санкций предусмотрены штрафы, согласно Кодексу о правонарушениях. Например, за каждого выявленного человека, работающего неофициально, предприниматель заплатит штраф в 210-300 условных единиц (10-15 тысяч леев)

Если по итогам проверок установлено, что в налоговых отчетах указана не полная зарплата сотрудника, юрлицо рискует быть оштрафовано на 1000-1500 условных единиц (50-75 тысяч леев).

В прошлом году по итогам проверок выявили 137 нарушителей, которые после пересчета дополнительно заплатили в бюджет почти 12 миллионов леев.

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Теги:
зарплата в конвертах, бюджет, проверки, Государственная налоговая служба, Николета Немеренко, Молдова
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