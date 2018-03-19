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Капризы погоды: в Молдову пришла зима посреди весны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (296)
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Потепление отменяется - зимние морозы и снегопады сменили по-настоящему весеннюю погоду в Молдове.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Сильнейший снегопад, обрушившийся на Молдову, внес коррективы в жизнь населения Молдовы. Обильные осадки продолжались практически в течение суток на всей территории страны. Сейчас снег прекратился, однако синоптики предупреждают — во вторник в республику опять вернется непогода — обещают снег. В Молдове до 22 марта действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием, снегопадами и порывистым ветром.

Женщина убирает снег возле своей машины
© REUTERS/ REGIS DUVIGNAU
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"Желтый код", как отмечают в Государственной гидрометеорологической службе Молдовы, означает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

Метеорологи предупредили о снежных заносах и о том, что температура воздуха в этот период — на 6-11 градусов ниже климатической нормы.

Какова ситуация на дорогах?

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, свыше трех десятков автомобилей, в том числе шесть карет скорой помощи, застряли в пути из-за заснеженных дорог в Молдове.

Из-за непогоды спасатели вызволили из снежного плена 32 транспортных средства в районах Резина, Шолданешты, Унгены, Дубоссары, Хынчешты, Единец, Новые Анены, Яловены, Ниспорены, Криуляны, Теленешты, Кагул, Каушаны, муниципии Кишинэу и Гагаузии. Сложнее всего ситуация сложилась вблизи сел Мерешень и Фундул Галбеней в Хынчештском районе.

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По данным Госадминистрации автомобильных дорог, на расчистку национальных дорог после воскресного снегопада вышли 363 единицы спецтехники, а 307 рабочих рассыпали 1633 тонны противогололедного материала. Кроме того, справляться с последствиями непогоды помогают 680 спасателей и 500 полицейских.

Также полиция зарегистрировала четыре крупных ДТП. В результате пострадали пять человек.

Лед
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Все службы призывают участников дорожного движения быть внимательными, не превышать скорость и держать положенную дистанцию.

Что происходит в Приднестровье?

В течение сегодняшнего дня в Приднестровье зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий, четыре из них напрямую связаны с погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

В Тирасполе ранним утром на скользкой дороге не справился с управлением водитель маршрутного такси № 2. Выехав влево за пределы проезжей части, микроавтобус марки Mercedes врезался в электроопору. В результате аварии водитель и один из двоих пассажиров получили ушибы и ссадины.

Около полудня произошло еще одно ДТП. 53-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Жигули". Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Еще два ДТП зарегистрированы в Слободзейском районе. На трассе Первомайск-Днестровск 25-летний водитель Opel не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Аналогичное происшествие произошло в селе Суклея. В придорожное дерево врезалась 38-летняя женщина, сидевшая за рулем Volkswagen.

Циклон
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В связи со сложной метеорологической обстановкой (на дорогах сохраняется гололедица) сотрудники ГАИ рекомендуют водителям, по возможности, не выезжать на личном транспорте. При движении, отмечают правоохранители, следует соблюдать безопасный скоростной режим, быть очень осторожными при совершении маневров, сохранять более длинную дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно увеличивается.

Дети не пошли в школу

Несколько школьных автобусов в шести районах страны не вышли в понедельник в рейс из-за занесенных снегом дорог и поломок. Из-за этого более 439 учащихся не смогли попасть на занятия. В министерстве образования, культуры и исследований, речь идет о рейсах к учебным заведениям в Кэлэрашском, Оргеевском, Сорокском, Унгенском, Дондюшанском и Резинском районах.

Травмоопасные улицы Кишинева

Более 100 человек в минувшие выходные обратились за скорой медицинской помощью после полученных в результате падения из-за гололеда травм. Об этом сообщила замначальника Главного управления социальной помощи Кишинева Ирина Банова на еженедельном заседании муниципальных служб.

Снегопад
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И.о. мэра Кишинева Силвия Раду обратила внимание на прогноз погоды — в Молдове до сих пор действует "желтый код" метеоопасности. "Сегодня у нас передышка — осадков нет, но завтра снег пойдет опять, поэтому продолжайте работу. Управление транспорта должно позаботиться о вывозе снега с обочин. Если пойдет снег, то эти сугробы, которые уже скопились, дорастут до гор", добавила Раду.

В первую очередь, как считает чиновница, по возможности необходимо "ликвидировать сугробы, где людям тяжело переходить, как у светофоров, так и у остановок, парковок". По словам Раду, сегодня она созывает заседание с мэрами столичных пригородов, к которым присоединятся руководители муниципальных служб для обсуждения текущих проблем.

"Обращаюсь к преторам. Пожалуйста, не сидите в кабинетах. Выходите и говорите с экономическими агентами, чтобы они наводили порядок вокруг своих офисов, где находятся их компании. Также призываю общественные учреждения расчищать дороги от снега", — сказала Раду.

Тема:
Погода в Молдове (296)

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Теги:
прогноз погоды в Молдове, погода в Молдове, снегопад, снег, Молдова, Кишинев
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