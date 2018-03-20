Строительство плотин на Украине окончательно "добьет" Днестр

Эксперты заявили, что состояние Днестра значительно ухудшилось, но это ещё, как оказалось, не самый плохой сценарий.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Выступая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik, молдавские и украинские ученые заявили о продолжающемся ухудшении состояния основных речных бассейнов Молдовы, которые подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Особую тревогу вызывает состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что приведет к непрогнозируемым и, вероятно, катастрофическим последствиям.

По словам профессора Института зоологии Академии Наук Молдовы Елены Зубковой, учитывая, что на Днестр приходится 80% потребления воды в Молдове, эта река для нас представляет особенное значение.

К сожалению, подчеркнула ученый, в заключениях академических институтов Украины о состоянии Днестра мы видим данные 50-х — 60-х годов, а о современном состоянии реки сведений очень мало.

Эти исследования не позволяют сделать правильные выводы о реальной ситуации. Некоторые даже говорят, что негативной международной реакции на строительство плотин на Днестре не будет.

Но у нас нет никаких данных о том, что произойдет со стоком реки ниже плотин, которые собираются построить.

Ученый напомнила, что по международным законам независимо от того, где берет начало река, ни одна страна не имеет право брать более 50% ее водных ресурсов.

Несмотря на то, что потребление воды в Молдове уменьшилось в двадцать раз по сравнению с советскими временами, её не хватает. Возникает вопрос, отметила специалист, а где мы будем брать воду?

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По ее словам, итоги последних исследований молдавских ученых украинские институты замалчивают, а реальность такова: количество видов рыб уменьшилось на 70 процентов, у реки нет естественных стока и половодья, Днестр уже не в состоянии самоочищаться. Мы сегодня не можем говорить о Днестре как о полноценной живой реке, — сказала Зубкова. Более того, у нас в бассейне Днестра резко сократилась лесистость – с 6 до 2 процентов. "Мы сами усугубляем положение", — считает доктор биологических наук.

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В этом контексте директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий подчеркнул, что решить создавшуюся ситуацию можно только на политическом уровне – путем внедрения европейского законодательства. Но проблема, по его словам, заключается в том, что правительства обоих государств не решают проблему из-за интересов своих олигархов.