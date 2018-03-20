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Сплав по Днестру

Строительство плотин на Украине окончательно "добьет" Днестр

© Sputnik/ Igor Vzorov
Общество
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Эксперты заявили, что состояние Днестра значительно ухудшилось, но это ещё, как оказалось, не самый плохой сценарий.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Выступая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik, молдавские и украинские ученые заявили о продолжающемся ухудшении состояния основных речных бассейнов Молдовы, которые подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Особую тревогу вызывает состояние Днестра и планы Украины по строительству новых плотин, что приведет к непрогнозируемым и, вероятно, катастрофическим последствиям.

Река Днестр
© Sputnik/ Н. Козловский
Что будет с Молдовой если Украина реализует свои планы на Днестре?

По словам профессора Института зоологии Академии Наук Молдовы Елены Зубковой, учитывая, что на Днестр приходится 80% потребления воды в Молдове, эта река для нас представляет особенное значение.

К сожалению, подчеркнула ученый, в заключениях академических институтов Украины о состоянии Днестра мы видим данные 50-х — 60-х годов, а о современном состоянии реки сведений очень мало.

Эти исследования не позволяют сделать правильные выводы о реальной ситуации. Некоторые даже говорят, что негативной международной реакции на строительство плотин на Днестре не будет.

Но у нас нет никаких данных о том, что произойдет со стоком реки ниже плотин, которые собираются построить.

Ученый напомнила, что по международным законам независимо от того, где берет начало река, ни одна страна не имеет право брать более 50% ее водных ресурсов.

Несмотря на то, что потребление воды в Молдове уменьшилось в двадцать раз по сравнению с советскими временами, её не хватает. Возникает вопрос, отметила специалист, а где мы будем брать воду?

Река Бык. Архивное фото
Primăria Chişinău
Днестр скоро останется без основных притоков

По ее словам, итоги последних исследований молдавских ученых украинские институты замалчивают, а реальность такова: количество видов рыб уменьшилось на 70 процентов, у реки нет естественных стока и половодья, Днестр уже не в состоянии самоочищаться. Мы сегодня не можем говорить о Днестре как о полноценной живой реке, — сказала Зубкова. Более того, у нас в бассейне Днестра резко сократилась лесистость – с 6 до 2 процентов. "Мы сами усугубляем положение", — считает доктор биологических наук.

Эколог: политики должны помнить, что Днестр нужен и грядущим поколениям

В этом контексте директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья Тромбицкий подчеркнул, что решить создавшуюся ситуацию можно только на политическом уровне – путем внедрения европейского законодательства. Но проблема, по его словам, заключается в том, что правительства обоих государств не решают проблему из-за интересов своих олигархов.

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Теги:
реки Молдовы, природа, реки, река, вода, Днестр, Молдова, экология, Елена Зубкова, Илья Тромбицкий, Молдова, Украина, Общество
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