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Собака

Трехлапая собака, которую спасли волонтеры, сможет обойтись без коляски

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Хирурги буквально по частям сложили лапу Дружка, который попал под машину.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Появилась новая информация о трехногой собаке-инвалиде по кличке Дружок, в судьбе которой приняли живое участие журналисты и читатели Sputnik Молдова.

Напомним, что судьба пёсика, которому его спасители и дали кличку Дружок, нашла широкий отклик в сердцах читателей и подписчиков Sputnik Молдова. В конце января в Facebook одна из участников группы, где помогают бездомным животным, поместила жуткие кадры собаки, которая валялась на снегу с раздробленной передней ногой. Животное сбил микроавтобус на трассе близ города Хынчешты.

Добрые люди доставили собаку в Кишинев, где поместили в одну из ветеринарных клиник. Была проведена операция, которая оказалась очень сложной. Одну лапу пришлось ампутировать, вторую собрали буквально по частям.

Собака лишилась передних лап, ее спасли волонтеры
© Sputnik / Miroslav Rotari
Собаке, которая может остаться без обеих лап, хотят сделать коляску

Было не ясно, сможет ли несчастное животное передвигаться самостоятельно. Врачи сделали всё, что могли. Однако никто не мог сказать, затронуты ли главные нервы на второй передней лапе. От этого зависела дальнейшая жизнь Дружка, который оказался хорошим и ласковым пёсиком.

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Дни шли за днями, и наконец спицы, которые скрепляли кости, были сняты. Но это еще ничего не означало. Сможет ли Дружок встать? Ведь если у него отомрет и вторая поврежденная передняя лапа, он не сможет самостоятельно ходить, потеряет способность передвигаться и вести нормальную собачью жизнь.

Прогнозы  не выглядели радужными. Волонтер Ирина Беленчук, ставшая куратором собаки, уже начала поиск мастера, который мог бы сделать для Дружка инвалидную коляску. Такие коляски для собак-инвалидов вещь нередкая. Однако сложность была в том, что у собаки, чуть не погибшей на дороге в Хынчештах, не было передних лап. А тележки-"инвалидки" делают обычно собакам, пережившим перелом таза.

К поискам подключились пользователи интернета, которые нашли, хотя и за границей, мастеров, которые способны изготавливать такие коляски. И даже опубликовали фотографии.

Все шло к тому, что в Кишиневе появится, вероятно, первая в городе собака-"колясочница". Однако, к счастью, любовь в жизни взяла своё, и, похоже, заживление и сращивание нервов прошло успешно. Все были обрадованы, увидев однажды утром сообщение в социальной сети.

"Ура, мы стоим на трех лапах", — написала в социальной сети Facebook волонтер Ирина Беленчук, взявшая на себя заботу о Дружке.

Собака осталась без лапы и была спасена волонтерами
© Sputnik/
Собака осталась без лапы и была спасена волонтерами

Если процесс не пойдет вспять, спасенную от лютой смерти собаку ждет длительный процесс выздоровления. Но даже это не самое сложное. Как всегда, самое трудное — найти добрых людей, которые могли бы взять на себя заботу о собаке. Ирина ведет переговоры сразу с несколькими приютами для собак, но определенного результата пока нет.

Согревает сердце только одно соображение — если Дружок выздоровеет, то на улицу его уже точно никто не отправит. Раз попав в хорошие, добрые руки, братья наши меньшие остаются в них уже навсегда.

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Теги:
собака, молдова, Общество
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