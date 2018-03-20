Погодные рекорды Молдовы 20 марта

Десятилетия держатся в Молдове рекордные температурные показатели, зафиксированные приборами синоптиков в двадцатый день марта.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Самым холодным 20 марта на территории Молдовы было 66 лет назад, свидетельствуют статистические данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

В 1952 году в этот день столбик термометра опустился до —9,4 градуса по Цельсию.

Самым теплым двадцатый день марта был почти девять десятилетий назад, в 1930 году. Тогда термометры показали +22 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 20 марта, составляет 31,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся 132-й год подряд.