Винная Молдова: почему старинные сорта винограда могут войти в тренд

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове возрождают старинные сорта винограда. Двадцать один образец вин, среди которых Фетяска Албэ, Фетяска Нягрэ, Виорика, Ритон, Оницканский белый, были представлены на дегустации, прошедшей в Национальном офисе винограда и вина. Некоторые вина впервые после долгого перерыва вновь завоевывают сердца потребителей.

"Вино сорта "Легенда" мы впервые ставим на стол потребителя. Поскольку его плантации нигде не сохранились, три года назад была заложена коллекция из тысячи саженцев. И сейчас мы получили первый урожай. Надеюсь, в этом году мы посадим еще 5-10 гектаров", — рассказал глава Национального агентства продовольственной безопасности Георге Габерь.

Чиновник добавил, что в последние годы молдавские сорта винограда были незаслуженно забыты.

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Помимо вкусовых качеств они обладают уникальными свойствами — устойчивостью к перепадам температур и болезням растений. А это означает, что для их обработки почти не требуется опрыскивание химикатами. Такая задача в 60-е годы прошлого века была поставлена перед селекционерами Советской Молдавии.

"Мы когда-то были лидерами по созданию этих сортов. А в последние годы эти сорта, которые можно классифицировать как органические, мы держали в тени", — отметил Габерь.

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Глава агентства продовольственной безопасности выразил надежду, что винодельческие компании уделят большее внимание аутентичным молдавским сортам винограда, поскольку из них можно легко получить органическое вино, очень востребованное сегодня на зарубежных рынках.