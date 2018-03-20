Компания Red Union Fenosa сообщила, что для улучшения качества предоставляемых услуг ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах столицы.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Публикуем список улиц Кишинева, где во вторник отключат электроэнергию.

Центр:

— ул. Митр. Гурие Гросу 16; ул. Валя Дическу 53-91, 64-140, Хынчештское шоссе 44 — îв период с 10:00 — 17:00

Рышкановка:

— бул. Григоре Виеру 22/3 — в период с 13:00 — 17:00

— бул. Григоре Виеру 22/4 — в период с 09:30 — 13:00

— Московский проспект 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3/3, 7/3; ул. Богдан Воевод 2, 2/1, 2/2, 2/B, C, D, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/6, 8/7 в период с 11:00 — 17:00

— ул. Брынковяну 25-33, 26-30; ул. Криулень 60-82, 65-85, 40, 60; ул. Хотин 1-47, 18-60; ул. Дамиян 59-81, 60-82; ул. Молдовица 6-28, 27-45; ул. Теодориу Ек. 18-48, 33-59; ул. Тимишоара 1-45, 2-46; ул. Крэсеску 48-72, 53-79, 34-58, 35-59 — в период с 09:30 — 17:00

— ул. Милано 1А; ул. Петрикань 202 — 208/1, 206 — в период с 13:00 — 15:00

— ул. Питуличий 28, ул. Подгоренилор 64A, 69, 78, 78A, 97 — в период с 09:00 — 17:00.

Ботаника:

— ул. Индепенденций 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4; ул. Титулеску 39; ул. Унгуряну 32; ул. Т. Стришка 1,2 — в период с 09:00 — 17:00

— ул. Ботаника Веке 5-39, 51, 57, 8, Чернэуць 3, Поамей 5, 5/1, 7, 9, 11, 15/1, 17, Помпиерилор 16A,, Сармизежетуза 18, 18/3, 33/2, 35, 48/8 — в период с 09:30 — 17:30

Буюканы:

— ул. Алба Юлия 75/6, 188, 188/1, 190/1, 192, 196/3, 196/4; ул. Деляну 1/3 – в период с 09:30 — 17:00

Чеканы:

— ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Л. Ребряну 38/1, Св. Параскива 9-27, Мовиленин 1-51, 2-32, — в период с 09:00 — 17:00

Более подробную информацию можно получить по телефону Red Union Fenosa: 022-43-11-11.