Мартовская погода в Молдове: такого в стране еще не было

Данные метеорологов свидетельствуют о том, что среднесуточная температура воздуха в Молдове упала до рекордного минимума.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Пришедшее в Молдову похолодание стало причиной того, что в центре и на юге страны температура воздуха опустилась до рекордного минимума.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, вот уже два дня в Кишиневе среднесуточный температурный показатель находится на исторически низком уровне. Если в воскресенье он составил —5,3 градуса (предыдущий рекорд —4,5 градуса), то 19 марта опустился до —7,6 градуса (рекорд до этого —7 градусов).

Еще один рекорд установлен в Кагуле накануне. Среднесуточная температура в этом южном городе равнялась —6,1 градуса по Цельсию при рекорде в —5,6 градуса. За день до этого приборы показали близкую к минимальной температуру воздуха.

В Бричанах рекорд был побит 18 марта. Среднесуточная температура тогда опустилась до —8 градусов (предыдущий рекорд —7,1 градуса). А вот в понедельник до абсолютного минимума оставалось порядка 3 градусов, однако и этот показатель почти на 8,5 градуса ниже климатической нормы.

По статистике метеорологов, в это время года в республике нормальная среднесуточная температура в различных районах варьирует от +1 до +4 градусов.

В Молдове до 22 марта действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием, снегопадами и порывистым ветром. Синоптики предупредили о снежных заносах и о том, что температура воздуха в этот период — на 6-11 градусов ниже климатической нормы.