Или в тюрьму, или смерть: что заставило кишиневца взять в руки взрывчатку

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik, Дарья Чернега, Николай Костыркин. Новость о взрыве во вторник средь бела дня в продуктовом магазине в центре Кишинева произвела шок. В результате инцидента погибли два человека, еще три пострадали.

Взрыв произошел во вторник утром в продуктовом магазине на перекрестке улиц Матеевича и Армянской, рядом с Армянским кладбищем. Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, виновник трагедии зашел в торговую точку около 11 утра, взял порядка 10 пачек сигарет и направился к выходу, не заплатив за товар. Сотрудники магазина попросили мужчину рассчитаться, однако в этот момент из его кармана или сумки выпала взрывчатка. В результате инцидента погибло два человека: виновник ЧП и случайный посетитель магазина, личность которого не установлена.

Полиция установила личность подрывника

Глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь сообщил, что личность подозреваемого установлена. Речь идет о жителе Кишинева, 1968 года рождения, который ранее был несколько раз судим.

"Важно сообщить, что речь не идет о вооруженном нападении, а об инциденте. Предварительное расследование показало, что человек, у которого при себе был взрывоопасный предмет, после развода находился в конфликте с семьей. У него также были проблемы с законом", — сообщил глава МВД Александр Жиздан.

Или в тюрьму, или умереть

Как рассказала Sputnik продавец близлежащего питейного заведения Татьяна Койкова, накануне происшествия виновник трагедии употреблял алкоголь. Она также отметила, что мужчина жаловался на семейные проблемы. Якобы, он расстался с женой и уже несколько дней жил на улице. По словам женщины, ничто не говорило о том, что у него была с собой взрывчатка.

"Он так и сказал: у меня нет другого выхода: или в тюрьму, или умереть. Я его начала убеждать, что надо искать выход из положения, но, видимо, неприятности спровоцировали этот поступок", — рассказала Койкова.

ЧП серьезно обеспокоило жителей окрестных домов. Одна из местных жительниц Каролина Албу рассказала, что на пятачке, где произошел взрыв, часто находятся сомнительные личности — любители крепко выпить.

"Мы живем в страхе. Я сказала детям, чтобы они ничего не покупали в этом магазине рядом с домом. Пусть лучше идут за несколько кварталов. А на то заведение, где наливают алкоголь, даже не знаю, куда писать жалобу", — отметила собеседница.

Откуда у кишиневца появилось взрывное устройство?

Анонимный источник сообщил корреспонденту Sputnik о том, что мужчина, в чьем кармане находилось взрывное устройство, намеревался подорвать свою семью. Оказалось, что подозреваемого через несколько дней ждал суд по делу о нанесении своим домашним телесных повреждений.

По словам собеседника, взрывное устройство подозреваемый взял в обмен за блок сигарет, которые он и намеревался вынести из магазина на пересечении улиц Матеевича и Армянской. Но, как уже известно, взрывное устройство случайно выпало из кармана и сдетонировало.

Источник также сообщил, что проблемы в семье у "подрывника" были давно. "Он пил и избивал своих родных", — отметил собеседник.