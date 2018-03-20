Бендерчане ищут для создания гимна города композитора из любой точки мира

У города Бендер нет своего гимна, местная администрация решила восполнить этот пробел и приглашает принять участие в конкурсе всех творчески одаренных людей, кто пишет музыку, вне зависимости от того, в какой части света они проживают.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Администрация Бендер проводит конкурс на создание гимна города. После утверждения гимн будет использоваться в качестве официального символа города Бендеры на всех торжественных мероприятиях. О конкурсе рассказал глава Бендер Роман Иванченко.

"Все предложения, которые поступят в администрацию, будет рассматривать конкурсная комиссия. Хочу предложить всем приднестровцам и не только принять участие в разработке гимна. Я думаю, что мы получим достойный результат по завершению этого конкурса", — уверен он.

Глава Бендер рассказал о том, как пришла идея создания гимна.

"Когда я был на праздновании дня города Дубоссары и Тирасполя, звучал их гимн. И я обратил внимание на то, что у Бендер нет своего гимна, меня это удивило, и после я дал поручение провести конкурс. Город должен быть со своим гимном", — считает он.

В конкурсе могут принимать участие физические и юридические лица, общественные объединения, поэты, музыкальные и другие коллективы, творческие студии, учебные заведения, отдельные специалисты, иные организации и граждане, независимо от места проживания.

Конкурс проводится в два этапа. Отборочный продлится до 1 мая 2018 года включительно. Заключительный, который предполагает рассмотрение работ и определение финалистов, будет проведен со 2 мая по 15 мая 2018 года.