Погодные рекорды Молдовы 21 марта

Почти четыре десятка градусов – такова разница между рекордными минимумом и максимумом, зарегистрированными 21 марта на территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Самым холодным 21 марта на территории Молдовы было 70 лет назад. Таковы данные Государственной гидрометеорологической службы Молдовы.

© Sputnik/ Валерий Шустов Чего вы не знали о погоде в Молдове в марте

В 1948 году в этот день столбик термометра опустился до —17 градусов по Цельсию.

Самым теплым двадцатый день марта был более четырех десятилетий назад, в 1974 году. Тогда термометры показали +22,3 градуса по Цельсию.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 21 марта, составляет 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.