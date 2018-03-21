Третий день подряд дети из Унгенского района не могут добраться в школу

Школьный автобусный рейс третий день подряд отменен из-за погодных условий – дорога разбита и обледенела.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. В Унгенском районе третий день подряд не едет школьный автобусный рейс из села Куртоая в село Хырчешть. Информацию об этом подтвердили в министерстве образования, культуры и исследований.

"Все образовательные учреждения 21 марта работают в нормальном режиме. Только в Унгенском районе продолжает не ездить один школьный автобус из Села Куртоая в село Хырчешть. Причина заключается в состоянии дороги, она разбита, образовалась гололедица. Проблема остается в поле зрения местных властей Унгенского района", — говорится в сообщении ведомства.

© Sputnik/ Pavel Lvov Погодные рекорды Молдовы 21 марта

Указанный автобус не едет с понедельника по тем же причинам. Таким образом, 31 ребенок не может попасть в школу.

В Молдове с 17 до 22 марта действует "желтый код" метеоопасности в связи с резким похолоданием, снегопадами и порывистым ветром.

Синоптики предупредили о снежных заносах и о том, что температура воздуха в этот период — на 6-11 градусов ниже климатической нормы.

Из-за этого в понедельник в школу не смогли приехать почти полторы сотни детей. Тогда проблемы возникли с пятью автобусными рейсами в четырех районах страны.