Таможенный пункт "Косэуць" на Днестре временно закрыт

Приостановлено движение через один из постов дебаркадерного типа, сообщает Таможенная служба РМ.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Таможенный контрольно-пропускной пункт "Косэуць" снова не работает. Причиной, как уже стало привычным в последнее время, стали погодные условия.

Уровень воды в Днестре поднялся настолько, что таможенный пост не может функционировать в нормальном режиме.

В этих условиях Таможенная служба рекомендует лицам, которые планируют пересечение границы через этот пост, изменить маршрут в пользу двух других КПП, расположенных в непосредственной близости – "Сорока" (дебаркадер) или "Отачь".