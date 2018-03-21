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Пенсионеры

В Молдове дважды повысят пенсии

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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Кабмин утвердил два законопроекта, которые предусматривают рост пенсий с 1 апреля.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Члены кабинета министров на очередном заседании в среду утвердили проведение с 1 апреля в Молдове валоризации и индексации пенсий.

Это означает, что 1 апреля 2018 года "пересчитают" пенсии по возрасту и инвалидности, установленные с 2012 по 2013 год, а с 1 октября 2018 года — установленные с 2014 года по 31 марта 2017 года. Данные этапы "корректировки" выплат планировались на 1 апреля 2019 и 1 апреля 2020 года.

"Первоначально предполагалось, что последний этап валоризации пройдет в 2020 году. Но так как у нас был рост доходов и экономический рост, появилась возможность провести валоризацию пенсий раньше. Первый этап будет с 1 апреля, а второй – с 1 октября", — сказал глава правительства Павел Филип. 

Пенсионер
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Предполагается, что в этом году валоризацию пенсий проведут для 142,3 тысячи получателей пенсии по возрасту и 22,4 тысячи бенефициаров пенсий по инвалидности. С 1 апреля средний размер роста пенсий по возрасту в следствие валоризации составит 272 лея (с октября 325 леев), пенсий по инвалидности – 252 лея (с 1 октября 300 леев).

На эти цели выделены почти 24,5 миллиона леев.

Кроме того, с 1 апреля в Молдове пройдет индексация на 6,6% всех видов пенсий. Таким образом, пенсии по возрасту вырастут на 96,36 лея (532,1 тысячи человек), пенсии по инвалидности – в среднем на 75,82 лея (128,5 тысячи человек), пенсии по потере кормильца – на 50,49 лея (12 тысяч граждан), пенсия участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – на 201,31 лея (1792 человека).

В общей сложности речь здесь идет об увеличении пенсий 715 тысяч граждан Молдовы. 

Таким образом, размер минимальной пенсии по возрасту станет равным минимальному размеру гарантированного ежемесячного дохода – 1025 леев, а минимальная пенсия по инвалидности будет 768,75 лея, 717,5 лея и 512,5 лея для лиц с тяжелыми, выраженными и средними ограниченными возможностями соответственно.

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Теги:
валоризация пенсий, индексация, пенсии, рост, правительство, Павел Филип, Молдова
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