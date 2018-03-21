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Школа

В правительстве Молдовы решили судьбу ряда школ

© Sputnik/ Алексей Владыкин
Общество
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Представлен список тех образовательных учреждений, которые в 2018 году ждет капитальный ремонт.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Правительство на очередном заседании в среду утвердило проект решения о финансировании в 2018 году ремонтных работ в начальных школах, гимназиях и лицеях, находящихся под ведомством местных властей. 

Школьный учитель
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Таким образом, на эти цели планируется выделить чуть более 57 миллионов леев.

Речь идет о ремонте шести образовательных учреждений. Это — лицей имени Лучиана Благи в Яргаре (Леовский район), где отремонтируют здание, канализационную систему, отопление, газ, электросети и проведут другие работы. На эти цели запланировано выделение семь миллионов 642 тысяч леев.

Аналогичный перечень работ планируется провести в лицее имени Василе Пырвана в коммуне Готешть Кантемирского района. Правда, здесь потребуется больше средств – почти 11 миллионов леев.

В лицее имени Силвиана Лукача в Костештах (Рышканский район) все то же самое обойдется в шесть миллионов 754 тысячи леев.

Также отремонтируют и лицей имени Михая Еминеску в селе Сипотены Каларашского района. Там работы оценены в 14 миллионов 571 тысячу леев. 

Министр образования, культуры и исследований Молдовы Моника Бабук
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Лицей имени Мастера Маноле в селе Сэлкуца Каушанского района также попал в список учебных заведений, которые планируют отремонтировать в 2018 году. На это выделяют 10 миллионов 482 тысячи леев.

А на капремонт гимназии имени Александру чел Буна в коммуне Вэрзэрешть Ниспоренского района потратят 6,6 миллиона леев.

Планируется, что за процессом ремонта всех этих учебных заведений будут следить чиновники министерства. Они же ответственны и за организацию процедур госзакупок, координацию изменения проектов ремонта, а также окончательную сдачу объектов.

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Теги:
школы, ремонт, правительство, Молдова
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